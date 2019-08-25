Как сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и генеральным директором ОАО "Могилевлифтмаш" Борисом Ковалевским.





"Встреча Александр Субботина с генеральным директором предприятия Борисом Ковалевским состоялась в контексте договоренностей о создании Евразийских компаний, достигнутых на уровне министров промышленности стран ЕАЭС в июле текущего года. Одним из перспективных направлений транснационального сотрудничества было признано производство лифтового оборудования", - сказано в сообщении.





"Именно завод "Могилевлифтмаш" станет участником первого совместного проекта по созданию предприятия с участием белорусского и одного из российских производителей лифтов", - уточняется в пресс-релизе.





"Евразийская экономическая комиссия разработает стратегический документ в секторе подъемно-транспортного оборудования, а также будет оказывать предприятиям всестороннюю помощь по выводу их продукции на рынки третьих стран", - сказано в сообщении со ссылкой на Субботина.









"Комплексно вопрос поддержки экспорта нашей продукции мы обсудим в октябре в Каире, на очередном заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС", - добавил министр.





По его словам, "у нас уже есть опыт устойчивого кооперационного сотрудничества предприятий России и Беларуси в области лифтостроения и мы готовы всесторонне поддерживать углубление интеграции в этом направлении, в том числе используя механизм создания евразийских компаний".





ОАО "Могилевлифтмаш" является единственным в республике предприятием, которое производит лифтовое оборудование: широкую гамму пассажирских, грузовых лифтов (в настоящее время освоен выпуск около 147 базовых моделей). Производит запасные части для лифтового оборудования и запасные части для ремонта, замены и модернизации физически изношенных лифтов, эскалаторы поэтажные, подъемники мачтовые строительные грузопассажирские, подъемники для маломобильных групп населения, парковку роторную, комплекты оборудования для сельского хозяйства, а также непрофильное оборудование и потребительские товары (машины деревообрабатывающие, лебедки сельскохозяйственные и т.п.).

"Могилевлифтмаш" принадлежит доля 50,75% в О "МЛМ Невский Лифт", которое было создано в январе 2015 года в рамках программы сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и Беларусью. Владельцем компании также является ООО "МЛМ Нева трейд" (49,25%).





В июне "МЛМ Невский Лифт" запустило собственное сборочное производство лифтов в Санкт-Петербурге. В первый год работы предполагается выпустить до 1 тыс. лифтов, а в следующие три года планируется увеличение объема производства до 2 тыс. лифтов ежегодно. Сейчас компания поставляет лифты из Беларуси.



