Румас рассказал, как решать «помидорные» и «клубничные» кризисы





«Вообще в стране создана система, когда в основном потребкооперация скупает у населения излишки продукции. У потребкооперации традиционно для этого есть соответствующая структура: более 700 заготовительных пунктов, 5000 магазинов потребкооперации тоже могут принимать излишки продукции, выращенной физическими лицами. И, конечно, всегда встает вопрос по цене: много это или мало. Естественно, продавец всегда хочет получить больше за свой товар, потребкооперация ориентируется на рыночные цены — на те цены, по котором она сможет продать либо переработать этот товар и, конечно, здесь надо искать какой-то баланс», — сказал Сергей Румас.





Более серьезным производителям премьер предложил создавать ассоциации, чтобы вести эффективный диалог с властями.





«Если мы говорим о людях, которые выращивают большие объемы этой продукции и рассматривают это как бизнес, здесь уже должны быть другие, на мой взгляд, цивилизованные подходы. Первое — этим людям надо объединяться в ассоциации. Если эти люди объединятся в ассоциации, тогда будет налажен конструктивный диалог с органами власти, правительством», — добавил премьер.





Он признал несправедливость ситуации, когда сельчане не могут продать свои овощи или ягоды, но прилавки магазинов при этом забиты импортом.









«Второй момент — люди справедливо говорят, что они вырастили эту продукцию, они готовы ее отдать очень дешево, как было в ситуации с помидорами, с клубникой, но они видят, что в сетях торговли представлена на полках импортная продукция, которая и дороже, и, наверное, хуже по вкусовым качествам. Естественно, это проблема. Но если мы посмотрим с другой стороны — я разговаривал с сетями. И сети готовы брать беларусскую продукцию и выкладывать на полки, но важно понимать, что крупная торговая сеть — это сложный организм, и она законтрактовывает продукцию за год вперед, и крупная сеть не может работать с фермером, даже с самым крупным беларусским фермером. Поэтому если фермеры хотят быть представлены в беларусских сетях, им надо объединяться, им надо создавать оператора, который сможет работать с сетями, который сможет гарантировать эти поставки в сеть. И сети готовы так работать», — отметил Сергей Румас.





По его словам, правительство готово рассматривать поддержку предпринимателей, которые пожелают создать переработку продукции населения.





«Следующий вопрос, который можно обсуждать в рамках данной темы, это создание перерабатыва их производств. Это бизнес и этим должны заниматься те, кто производит. Если они вышли на такой уровень, что могут просчитать бизнес-план и видят экономическую целесообразность предприятия по переработке. Они должны этим заниматься. Сегодня есть хорошие условия для инвестиций в сельской местности. У нас действует шестой декрет, который предусматривает ряд льгот и преференций. Правительство готово рассматривать инструменты льготной поддержки таких производств, но этим бизнесом должны заниматься предприниматели. Наша позиция, что мы готовы рассматривать поддержку таких инициатив и в наших интересах, чтобы в торговых сетях было максимально больше качественной беларусской продукции», — заключил премьер.