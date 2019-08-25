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МИД Литвы недоволен планом действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

По мнению Литвы, Беларусь демонстрирует, что график строительства является для нее более важным, чем обеспечение безопасности АЭС и следование рекомендациям экспертов.

«Беларусь обещала подготовить Национальный план действий за три месяца, но уже на год отстает от графика. Мы призываем Беларусь в ближайшем будущем предоставить план действий по устранению обнаруженных во время стресс-тестов недостатков на рассмотрение в Европейскую группу регулирующих органов по ядерной безопасности», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

МИД Литвы призвал Беларусь немедленно выполнить все рекомендации Миссии МАГАТЭ по оценке эксплуатационной безопасности БелАЭС (Pre-OSART), которая завершила свою работу 22 августа.

Литва напомнила, что Беларусь до сих пор не предоставила ответы, касающиеся ядерной и радиационной безопасности БелАЭС, а также экологии, и подчеркнула, что будет и далее привлекать внимание международного сообщества к проблеме безопасности станции.

Первый энергоблок БелАЭС планируется окончательно ввести в эксплуатацию в 2020 году, а ядерное топливо доставить этой осенью.
Reform.by
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