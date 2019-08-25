МИД Литвы недоволен планом действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

«Беларусь обещала подготовить Национальный план действий за три месяца, но уже на год отстает от графика. Мы призываем Беларусь в ближайшем будущем предоставить план действий по устранению обнаруженных во время стресс-тестов недостатков на рассмотрение в Европейскую группу регулирующих органов по ядерной безопасности», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.





МИД Литвы призвал Беларусь немедленно выполнить все рекомендации Миссии МАГАТЭ по оценке эксплуатационной безопасности БелАЭС (Pre-OSART), которая завершила свою работу 22 августа.





Литва напомнила, что Беларусь до сих пор не предоставила ответы, касающиеся ядерной и радиационной безопасности БелАЭС, а также экологии, и подчеркнула, что будет и далее привлекать внимание международного сообщества к проблеме безопасности станции.





Первый энергоблок БелАЭС планируется окончательно ввести в эксплуатацию в 2020 году, а ядерное топливо доставить этой осенью.



