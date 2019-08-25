



— Тема, которую мы сегодня обсуждаем, и актуальна, и важна, — сказала Наталья Кочанова во время выступления. — Без экономики не будет ничего, поэтому выполнение прогнозных показателей всегда находится в зоне ответственности местных органов власти, руководителей предприятий, депутатского корпуса. За каждой, казалось бы, такой сухой цифрой, жизнь как целых коллективов, так и отдельных людей, которым мы должны гарантировать зарплату, работу, достойную жизнь.





Сегодня на территории Вилейского района работают восемь промышленных предприятий, на которых заняты более двух тысяч человек. Крупнейшие из них — ОАО «Зенит-БелОМО», Вилейская мебельная фабрика филиал ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Стройдетали», ОАО «Вилейский комбикормовый завод».





Но даже флагманы производства в силу тех или иных обстоятельств вынуждены были ослабить в этом году свои позиции. В итоге за шесть месяцев 2019-го регион не справился с основными показателями социально-экономического развития.









Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженностей прямому инвестору за товары, работы, услуги) составило 175,6 долларов США, при задании 300. Экспорт услуг — 82,6 %, при запланированных 103,7. Не выполнен прогнозный показатель по экспорту товаров, а также задание по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств.





— Регион, где за 6 месяцев не удалось справиться ни с одним прогнозным показателем, — редкость, — сказала Наталья Кочанова. — Поэтому давайте думать, где и как будем прирастать. Город хороший, команда руководителей, это видно по людям в зале, молодая, перспективная. Самое время мобилизоваться и взяться за работу.