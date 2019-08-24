Так в январе – июле 2019 г. розничный товарооборот составил 27,7 млрд. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2018 г.





Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года, пишет belretail.by





Вместе с этим реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в первом полугодии 2019 г. выросли на 7% к уровню первого полугодия 2018 г.





В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.





Однако доходы беларусских граждан остаются на одном из самых низких уровней в Восточной Европе. Доля расходов на питание у беларусов достигает 40% от дохода. Для сравнения, в России это показатель равен 28,8%.









Объем розничного товарооборота на душу населения в Беларуси также находится на достаточно низком уровне и составляет $2316. В России этот показатель равен $3416.





ВЫВОД:





ОСНОВНЫМ СДЕРЖИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ РОСТА

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ОСТАЕТСЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ.





По итогам семи месяцем этого года розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе – июле 2019 г. составил 25,1 млрд. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.





Товарооборот общественного питания в январе – июле 2019 г. составил 1,6 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.









Объем ВВП за январь – июль 2019 г. в текущих ценах составил 72,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января – июля 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.



