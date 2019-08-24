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Розничный товарооборот и доходы населения в Беларуси продолжают расти, но ритейл в стагнации

Белстат отчитался о динамике роста розничного товарооборота, реальных доходов населения и ВВП, но этих показателей недостаточно для экстенсивного роста рынка ритейла. Отрасль остается на низком уровне рентабельности и растет за счет оптимизации бизнес-процессов.

Так в январе – июле 2019 г. розничный товарооборот составил 27,7 млрд. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2018 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года, пишет belretail.by

Вместе с этим реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в первом полугодии 2019 г. выросли на 7% к уровню первого полугодия 2018 г.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.

Однако доходы беларусских граждан остаются на одном из самых низких уровней в Восточной Европе. Доля расходов на питание у беларусов достигает 40% от дохода. Для сравнения, в России это показатель равен 28,8%.


Объем розничного товарооборота на душу населения в Беларуси также находится на достаточно низком уровне и составляет $2316. В России этот показатель равен $3416.

ВЫВОД:

ОСНОВНЫМ СДЕРЖИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ РОСТА
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ОСТАЕТСЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ.

По итогам семи месяцем этого года розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе – июле 2019 г. составил 25,1 млрд. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2019 г. составил 1,6 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.


Объем ВВП за январь – июль 2019 г. в текущих ценах составил 72,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января – июля 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.
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