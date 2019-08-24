Один из основных публикуемых показателей эффективности работы крупных и средних предприятий Беларуси — это рентабельность продаж. Рентабельность продаж представляет собой соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за некоторый промежуток времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее тот или иной бизнес. За первую половину 2019 года средняя рентабельность продаж по реальному сектору упала к 2018 году с 7,5% до 7,1%. Большинство отчитывающихся организации относится к нерентабельным и низкорентабельным. Именно такие компании первыми попадают под каток экономического кризиса. По итогам 6 месяцев 2019-го снижение рентабельности продаж наблюдалось в большинстве областей и в Минске. Та же картина отмечается, если спуститься на один уровень административного деления ниже — к городам и районам.





фото из открытого доступа





Всего в Беларуси насчитывается 118 районов и 10 городов областного подчинения. Ряд крупных городов сам делится на районы, но эти территории не являются административными единицами.

Например, в Минске есть 9 районов, в которых нет отдельных советов депутатов. В нашем анализе мы использовали данные по 118 районам, 10 городам и по 9 районам Минска.





Падение рентабельности продаж фиксировалось на 86 территориях Беларуси из 137.





Наиболее сильно просели такие единицы, как Свислочский район (минус 11,4 п.п.), Лоевский район (минус 10,7 п.п.), Бобруйский район (минус 9,2 п.п.), Костюковичский район (минус 9,1 п.п.), Жлобинский район (минус 9 п.п.). На 4 территориях рентабельность осталась на уровне 2018 года. Эту группу составили Клецкий, Крупский, Чериковский районы и Московский район Минска. Рост рентабельности отмечался на 47 территориях. В топовый список по улучшению показателя вошли Солигорский район (+9,5 п.п.), Жабинковский район (+9,1 п.п.), Дрогичинский район (+6,2 п.п.), Мозырский район (+5,4 п.п.), Несвижский район (+5,4 п.п.), Слуцкий район (+4,7 п.п.). Валообразующими предприятиями в названных регионах являются Беларуськалий, Жабинковский сахарный завод, Мозырский НПЗ, Городейский сахарный комбинат и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Стоит указать на существенное улучшение финансов в сахарной отрасли.





В 22 районах Беларуси средняя рентабельность по территории за 2019 год была отрицательной.

Это значит, что компании получили убытки от продажи продукции.









Среди аутсайдеров оказались Лоевский район (минус 11,1%), Шарковщинский район (минус 9,2%), Свислочский район (минус 8,2%), Крупский район (минус 7,2%), Городокский район (минус 6,5%), Хотимский район (минус 5,9%). Рентабельность выше 10% фиксировалась только на 8 территориях Беларуси. В этот перечень вошли Солигорский район (23,5%), Жодино (22%), Логойский район (15,8%), Дрогичинский район (13,1%), Брестский район (12,2%), Первомайский район Минска (11,9%), Несвижский район (11,4%) и Пуховичский район (11,1%).



