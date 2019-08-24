Покупка акций – экстремальный вид спорта. Или уже нет?

Снижение ставок доходности по популярным способам сбережений – банковским депозитам, облигациям и покупке жилья для сдачи в аренду – все чаще заставляет белорусов обращать внимание на другие варианты вложений.





Сегодня нам расскажет о своем опыте, рисках и преимуществах инвестиций в акции белорусских предприятий Дмитрий Наривончик, эксперт и инвестор, который добился от таких вложений доходности гораздо выше уровня, доступного большинству участников нашего финансового рынка.









Покупая (и продавая в нужный момент) акции отечественных банков, стройтрестов, пищевых и транспортных организаций, он за счет роста стоимости таких ценных бумаг и начисленных дивидендов получил доходность в десятки процентов годовых, по отдельным сделкам и эмитентам – даже более 100% годовых.

Все плохо или вы чего-то не замечаете?

Из всех вариантов инвестиций, доступных сегодня жителю нашей страны, приобретение акций отечественных ОАО кажется наиболее рискованным способом распорядиться своими накоплениями. И, в некоторой степени, это справедливое замечание.





Темпы роста белорусской экономики замедляются: чтобы выйти на тот же уровень выручки, предприятиям нужно работать больше. А вести бизнес в РБ сейчас все сложнее. Все чаще ощущаются последствия хронических неплатежей – расчетный паралич одного предприятия приводит к неплатежам во всей отраслевой цепочке. Многие организации долгое время убыточны или работают с околонулевой прибылью, без каких-либо надежд на улучшение ситуации.





Кроме того, большинство крупных предприятий остается в руках государства, и оно сполна использует преимущества, которые ему дает контрольный пакет акций, – историями нарушения прав миноритарных акционеров в нашей стране никого не удивишь.





В итоге складывается ситуация, в которой риски инвестиций в акции белорусских предприятий изначально понятны. И любому, кто возьмется доказывать разумность таких схем вложения средств, нужно стать «адвокатом дьявола», то есть пред­ставить точку зрения, которая идет вразрез с общепринятым мнением.





Итак, что же такого особенного в акциях отечественных ОАО, чтобы всерьез рассмотреть их в качестве варианта инвестиций? Озвучим несколько тезисов, которые, на мой взгляд, доказывают, что акции белорусских предприятий заслуживают внимания.

Не только убыточные колхозы

Вопреки распространенному мнению, акции белорусских предприятий – это не только доли сельхозор­ганизаций и убыточных заводов, доставшихся нам в наследство от советской эпохи.





Многие крупные, прибыльные биз­несы, занимающие лидерские позиции в своих отраслях, имеют форму акционерных обществ. «Савушкин продукт», «Мозырьсоль», «Керамин», кондитерская фабрика «Коммунарка», «Приорбанк», «Брест­ский мясокомбинат», «Брест­газоаппарат» (про­изводитель газовых плит и другой техники под маркой Gefest) – лишь малый перечень таких пред­приятий.





Приобретение акций такого рода ОАО – это возможность стать со­владельцем прибыльного бизнеса и получать доход от результатов его работы в виде дивидендов или потенциального изменения цены акций.

Нацбанк нам поможет!

Действия главного банка страны привели к тому, что сегодня выгоднее вкладывать не в валюту или какие-то финансовые инструменты, а в любой более-менее эффективно работающий бизнес. Как и должно быть в здоровой экономике.





Так что акции белорусских пред­приятий – лучшая ставка на кредитно-денежную политику, проводимую Нацбанком в последние годы. Укрепление белорусского рубля, снижение ставки рефинансирования при периодически усиливающейся инфляции – лучшее сочетание макроэкономических показателей, которое только может желать акционер.





Действительно, по итогам 2017 и 2018 гг. инвестиции в валютные инструменты (прежде всего – в депозиты и облигации в USD) по доходности уже проиграли аналогичным вложениям в белорусских рублях.





Снижение ставки рефинансирования ведет к падению доходности депозитов и облигаций, но увеличивает прибыль предприятий, минимизируя их расходы на обслуживание заемного капитала.





И, наконец, постепенный рост потребительских цен ведет к снижению реальной стоимости денег, но при этом позволяет предприятиям получать больше денег за один и тот же физический объем проданных товаров, работ или услуг.

На фоне кризиса легко найти лучших

Во времена экономического подъема успешно росли практически все бизнесы, улучшались финансовые показатели даже откровенно плохо управляемых предприятий. А сейчас, на фоне экономической стагнации, проще найти отличные компании с хорошим управлением.





Самым простым индикатором для обнаружения таких компаний является операционная рентабельность (отношение прибыли от текущей деятельности к выручке), которая у предприятий–лидеров выше по сравнению с другими организациями отрасли. Это означает, что при сопоставимом объеме выручки данное ОАО умеет работать с меньшими издержками. Что является основным признаком хорошего управления и залогом сохранения прибыльной работы при ухудшении экономической конъюнктуры.









Предприятия одной отрасли можно легко и просто сравнить, используя этот показатель. Так, например, у ОАО «Пивоваренная компания Аливария» операционная рентабельность по итогам 2018 г. составила 18,17% против 13,59% у ОАО «Лидское пиво», у ОАО «Волковысский мясокомбинат» 7,55% против 4,19% у ОАО «Брест­ский мясокомбинат».

В Нью-Йорке такого нет. И даже в Москве нет

Акции белорусских предприятий в значительной степени недооценены по сравнению с зарубежными аналогами.





Неразвитый фондовый рынок, недостаток информации, проблемы с защитой прав миноритарных акционеров – ситуация, которая имеет две стороны. О темной стороне и рисках инвестиций в акции белорусских предприятий мы уже говорили.





Светлая сторона – это относительная дешевизна белорусских компаний, которая находит отражение в так называемых мультипликаторах – финансовых показателях, сопоставляющих цену акций с отдельными значениями финансово-хозяйственной деятельности предприятия.





Например, акции ОАО «Стройтрест № 35» в свое время можно было купить по цене, равной 0,7–1,4 годовой прибыли и 1/10 балансовой стоимости. В это же время акции российской компании «Мостотрест» торгуются с мультипликаторами «цена/прибыль», равным 4,1, и «цена / балансовая стоимость», равным 1,1.

Шанс именно для умных и грамотных

Недостаток информации, низкая финансовая грамотность населения создают ситуацию рыночной асим­метрии, когда вам, как покупателю, известно больше, чем потенциальному продавцу.





Это позволяет вам купить акции по выгодной цене, что в принципе невозможно на Западе или даже в Рос­сии. Там, в условиях развитого фон­дового рынка, все акции справедливо оценены и торгуются в одном коридоре, заданном этим рынком.





С другой стороны, нужно быть готовыми к прямому взаимодействию с продавцом и к поискам бумаг за пределами предложений биржи, по­скольку на бирже хорошие акции, как правило, не задерживаются.









Особенность белорусской экономи­ки – доминирование госсобственности. А значит, нужно быть готовым к тому, что во многих крупных предприятиях государству будет принадлежать значительная часть акций, часто – вообще контрольный пакет.





Мы привыкли считать, что наличие контрольного пакета в руках государства изначально создает ситуацию, в которой высок риск ущемления прав миноритарных акционеров. Однако в той же степени могут быть ущемлены права миноритариев, когда контроль находится в руках частного лица или компании. Достаточно вспомнить ситуацию с по­глощением ОАО «Березовский сыродельный комбинат» со стороны ОАО «Савушкин продукт», после которого предприятие перестало платить дивиденды и объявило о своей реорганизации.





Очевидно, что проблема не в плохом собственнике, а в отсутствии стандартов корпоративного управления и слабой правовой защищенности мелких акционеров, из-за которых такие ситуации и происходят.





Другое дело, что государство устраивает такая ситуация с правовым регулированием отношений хозяйственных обществ и их акционеров: каких-либо намерений вносить изменения в сложившуюся практику, к сожалению, не видно.





Наиболее предпочтительным вариантом для миноритарного акционера, на мой взгляд, является ситуация, когда в составе акционеров присутствуют и государство, и еще один владелец или группа инвесторов со значимым пакетом акций.









Такое сочетание создает своеобразную систему сдержек и противовесов, которая в большей степени содействует сохранению status quo в работе предприятия. Подобная ситуация сегодня наблюдается в ОАО «Брестгазаппарат», ОАО «Пеленг», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Элема».

Когда выгоднее быть в доле с государством

Любопытно, что наличие государства в составе акционеров предприятия – это дополнительное основание для выплаты дивидендов.





Все дело в Указе от 28.12.2005 № 637, который устанавливает норму перечислений с прибыли в государственный бюджет для хозяйственных обществ, пакет акций которых находится в собственности государства.





После внесения ряда изменений и публикации разъяснений со стороны Минфина и Верховного Суда эти перечисления стали толковаться как дивиденды. В итоге миноритарные акционеры прибыльных предприятий тоже стали получать дивиденды пропорционально своим долям в уставном фонде предприятия.





Сегодня эти предприятия направляют на выплату дивидендов 20–30% чистой прибыли, а если учесть, что акции могут быть приобретены по цене, равной 1–1,5 чистой прибыли, дивидендная доходность таких ин­вестиций может достигать 15–20% годовых с перспективой их роста по мере увеличения прибыли.

Однажды они подорожают

Конечно, в акции белорусских ОАО инвестируют не столько ради дивидендов, сколько рассчитывая продать их гораздо дороже, когда рынок обнаружит истинную стоимость этих предприятий и на их акции резко вырастет спрос. Обычно это происходит при консолидации контрольного пакета, внеплановой выплате дивидендов или изменении дивидендной политики предприятия.





Так, например, несколько внеплановых выплат дивидендов по акциям ОАО «Приорбанк» привели к тому, что те, кто в 2016 г. покупал их по 1,80–2,00 руб. сегодня могут продать их по 6,00–6,10 руб.





Однако следует понимать, что высокая потенциальная доходность акций отдельных предприятий – это премия за риск, присущий вложениям такого рода. К тому же никто не может сказать, как долго сохранится благоприятная ситуация и не изменится ли она.





Еще недавно предприятия пищевой промышленности, занимающиеся переработкой молока, были одними из самых прибыльных в стране. Однако высокая доля экспорта в Россию в сочетании с протекционист­скими мерами Россельхознадзора привели к резкому падению прибыли отдельных переработчиков молока, поставив под угрозу их дальнейшую работу. Так, например, прибыль от реализации СОАО «Беловежские сыры» за 2018 г. составила 1,97 млн рублей при 12,56 млн годом ранее – наихудший результат с 2015 г., хотя еще год назад отрасль была на подъеме.

Почему я считаю, что на спрос на акции белорусских предприятий будет расти

Рынок акций в Беларуси чрезвычайно мал. По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, 70% всех выпущенных акций ОАО принадлежат Госком­имуществу. Если учесть оставшиеся и отнять из них предприятия, консолидирован­ные одним владельцем, окажется, что акции, которые все еще в свободном обращении, – ограниченный ресурс, который со временем может оказаться в дефиците.





Кроме того, мы еще не видели серьезного спроса на акции, за исключением историй скупок и портфельных консолидаций. Вместе с тем подготовлено законодательство для формирования первых инвестиционных фондов, все чаще происходят сделки слияния и поглощения с участием национальных компаний, которые, в отличие от иностранных инвесторов, более адекватно воспринимают наши реалии и более серьезно ограничены в географии приложения капитала. Поэтому формирование портфеля из акций наиболее привлекательных предприятий белорусской экономики – это как раз про то, что сани нужно готовить летом.









Надеюсь, перечисленных выше доводов будет достаточно, чтобы показать, что инвестиции в акции белорусских предприятий – это не экстремальный вид спорта, а вполне здравое направление деятельности, в котором интеллектуальное любопытство смешивается с трезвым расчетом. А кажущийся высоким риск предполагает достойное вознаграждение, если исследовательская работа будет проделана правильно.

При этом нельзя сказать, что этот вариант инвестиций подойдет человеку, который хочет пристроить свои накопления и не особо желает обременять себя дополнительными действиями и поиском информации. А значит, нужно принять тот факт, что этот вид инвестиций будет уделом тех немногих, кто готов авансировать высокую ожидаемую доходность активной аналитической работой и стремлением быть на несколько шагов впереди рынка.

Эта статья – лишь первая в цикле публикаций, посвященных теме альтернативных способов вложений, доступных сегодня белорусу. Мы будем изучать самые различные на­правления, беседовать с профессио­налами и теми, у кого есть личный опыт таких вложений, чтобы понять: а «есть ли жизнь» за пределами депозитов, недвижимости и бан­ковских облигаций.



