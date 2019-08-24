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Ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба". В частности, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с концерном "Белнефтехим" необходимость организации новых точек контроля количества и качества нефти.





Планируется, что узел контроля появится на восточном рубеже нефтяной магистрали на приеме углеводородного сырья. Эта система обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья. На нефтеперекачивающей станции "Гомель" открыта лаборатория, где установлен современный анализатор образцов содержания хлоридов в углеводородах.





"К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена", - подчеркнул Андрей Вериго. По данным, подтвержденным лабораторными исследованиями, загрязненная нефть попала на территорию Беларуси вечером 9 апреля.





Сегодня во время пресс-тура представители республиканских и областных СМИ посетили крупнейшее нефтехранилище страны, узнали о перспективах развития и модернизации магистральных нефтепроводов, ознакомились с работой блока измерения качества на территории ЛПДС "Мозырь", который в автоматическом режиме ведет контроль и пропорционально отбирает пробы поступающей нефти.









Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на мозырский НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. На время Польша и Украина прекратили поставки. Объектам транзита и переработки нефти был причинен ущерб.





ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает перекачку нефти по магистральным нефтепроводам Беларуси, доставляя идущее из России углеводородное сырье в направлении высокотехнологичных нефтеперерабатывающих европейских заводов, включая ОАО "Мозырский НПЗ".



