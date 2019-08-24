Правительство разложит госпредприятия по корзинам

«Раньше модернизация осуществлялась как? За предприятие выдавалась гарантия правительства, и беларусские банки, иностранные банки кредитовали это предприятие. Когда предприятие не смогло вернуть эти средства само, тогда включались инструменты ответственности государства. И государство либо исполняло гарантии, либо по прямым кредитам само выплачивало средства, не получая этих средств от предприятий. В конце прошлого года мы провели большое заседание валютно-кредитной комиссии, на котором правительство в принципе определило, что все коммерческие проекты, которые реализуются в стране, в том числе и государственными предприятиями должны реализовываться без поддержки государства в виде предоставления за них гарантий. Бизнес есть бизнес. Должен быть хороший бизнес-план, который принимают и разделают банки, под который банки выделяют кредиты», — сказал Сергей Румас.





Он также отметил, что президент критикует правительство за просьбы о поддержке. Лукашенко тщательно подходит к принятию решений об оказании поддержки. При этом правительство в основном выходит на него с предложениями, касающимися старых проектов.





«90% предложений, который вносил нынешний состав правительства, касались рассрочки господдержки, предоставленной ранее. Такие решения были приняты в отношении предприятий цементной отрасли, в отношении стекольной отрасли. Такую господдержку получили предприятия «Бобруйсксельмаш», «Бобруйскагромаш», такую поддержку получил «Белагросервис». И сегодня ежемесячно под моим руководством мы обсуждаем, как выполняются условия, на основании которых предприятие получило господдержку. Вот по этим предприятиям у нас сегодня нет никаких опасений. Они выполняют условия. Их деятельность улучшилась. И мы видим, что графики исполнения обязательств перед Минфином или перед банками выполняются как часы«, — рассказал премьер.





Сергей Румас признал, что часть просителей господдержки обращаются за ней из-за проблем с операционной деятельностью. Правительство может либо оказать ее, либо оставить предприятия на волю судьбы, однако здесь вмешивается социальный фактор.









«На многих из этих предприятий работают большие коллективы людей. Вот в частности пример: сегодня БАТЭ обратилось за господдержкой и сложное предприятие, сложная ситуация. Сегодня мы не нащупали такого решения, которое позволило бы при оказании господдержки быть уверенными, что это предприятие будет работать эффективно. Но на этом предприятии работает четыре тысячи человек, и просто так отмахнуться и сказать, что они должны работать хорошо, пусть сами выгребают, правительство не может. Поэтому сегодня по каждому министе тву ведется комплексная работа по сегментированию предприятий, чтобы разделить их на некоторые корзины. В принципе, такой подход нам советуют и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. То есть определить те предприятия, которые при минимальной государственной поддержке найдут свое место на рынке, будут работать устойчиво. Им необходимо разнесение по времени долговых обязательств», — заключил премьер-министр.