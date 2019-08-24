В Беларуси собираются увеличить семейный капитал

«Программа, которая будет реализовываться в 2020-24 годах, имеет ряд новаций и для многодетных семей она значительно лучше предыдущей. Первое, семейный капитал будет начисляться в сумме 22 500 с 1 января 2020 года и это гораздо выше, чем 10 тыс. долларов, которые начислялись по предыдущей программе. Вторая важная новация — это то, что семья получит возможность распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летнего срока, на улучшение жилищных условий. Ведь для многих семей отсутствие средств на первоначальный взнос является сдерживающим фактором и получит возможность тратить средства на образование какого-либо члена семьи, либо на медицинское обслуживание. Кстати, что касается медицинского обслуживания, то правительство также предложило расширить перечень медицинских услуг, которые могут быть профинансированы за счет средств семейного капитала», — сказал он.





По словам премьера, если президент одобрит и подпишет указ, то новая программа заработает уже с 1 января 2020 года. Семьи, получившие деньги по предыдущей программе, также не будут ущемлены.









«Чтобы две программы были уравнены и те, кто получил семейный капитал по первой программе, не чувствовали себя ущемленными, правительство предложило подходы, касающиеся досрочного использования средств, распространить и на те многодетные семьи, которые получили семейный капитал по программе 2015-19 года», — добавил премьер.





Семейный капитал в Беларуси предоставляется в безналичной форме при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Он предоставляется единовременно. Средства хранятся в «Беларусбанке» под ставку LIBOR. На 1 августа уже было открыто 71 514 депозитных счетов «Семейный капитал» на общую сумму 715,14 млн долларов. Из них за семь месяцев этого года — на сумму 86,45 млн долларов.