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Швейцарский субпарк может появиться в "Великом камне"

Вопрос создания и развития швейцарского субпарка с привлечением швейцарского капитала и компетенций на территорию «Великого камня» обсуждался 22 августа в ходе визита швейцарских компаний в Китайско-белорусский индустриальный парк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, в ходе визита представители компаний ознакомились с инвестиционными возможностями индустриального парка «Великий камень», развитием инфраструктуры парка, посетили типовые производственные корпуса, построенные СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», посетили «Одну станцию», где инвестор может осуществить все необходимые административные процедуры.
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