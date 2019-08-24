



В перечень продуктов входят водорослевые чипсы из Японии, чечевичные бургеры из Германии и люпиновый кофе из Эквадора. В магазине можно будет приобрести товары десяти широко известных брендов биопродуктов из Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Чехии и Греции. Они поставляют продукцию, произведенную на биофермах по всему миру, от Японии до Аргентины.





Например, британская компания Clearspring уже четверть века снабжает европейский рынок японскими биопродуктами. Кроме того, члены семьи Доусон, которая владеет компанией, колесят по всему миру в поисках новых поставщиков. Чешская LifeFood, одна из самых популярных в Европе по производству RAW-продукции, представит широкий ассортимент для сыроедов. А такие немецкие бренды, как Davert и Naturata, давно стали всемирно известными. Теперь они официально пришли в Беларусь.









Значительная часть товаров магазина представлена на отечественном рынке впервые. Они иногда попадали в нашу страну маленькими партиями. Сейчас практически со всеми брендами-партнерами заключены эксклюзивные договора на дистрибуцию и они будут присутствовать на полках постоянно.





«В нашей стране рынок биопродуктов находится в зачаточном состоянии. Всего несколько интернет-магазинов предлагают подобную продукцию – в большинстве своем, российского происхождения. По сравнению с Западной Европой или США – это просто слезы. В то же время спрос растет огромными темпами: все больше людей, особенно молодежь, проявляют интерес к экопродуктам. Veska намерена «закрыть» разрыв между спросом и предложением на отечественном рынке», – отмечает учредитель компании «Биомельница» (которой принадлежит бренд Veska) Алексей Сотников.





Одновременно с офлайновым магазином Veska заработает и интернет-магазин, а до конца 2019 года планируется открыть еще 3–4 биомаркета в спальных районах Минска. Инвестиции в проект составят €1,2 млн. Владельцы магазина рассчитывают на покупателей из России: после введения санкций биопродукты из Европы стали для большинства россиян недоступными.



