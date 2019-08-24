Предприимчивые граждане регистрировали субъекты хозяйствования, подыскивали лиц, согласных за вознаграждение стать их формальными руководителями.









— Подложные первичные и иные бухгалтерские документы изготавливались с использованием реквизитов созданных лжепредпринимательских структур, впоследствии они помещались в бухгалтерский учет «фирмы» и учитывались при налогообложении, — рассказала подробности старший прокурор отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области младший советник юстиции Лариса Довбнюк. — Обвиняемые действовали из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении от указанных операций вознаграждения в виде процентов от суммы проведенной операции.









Как сообщила представитель прокуратуры, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила свыше 3,5 млн рублей. Предварительное расследование по делу проводилось Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области.





Некоторые обвиняемые полностью признали себя виновными и в допросах подробно описали механизм оказания пособничества и роль каждого из них в данной деятельности, уточнила специалист.





В случае признания судом виновности в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом либо лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. Судом также может быть назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



