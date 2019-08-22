Померещилось. Белстат объяснил, почему люди ощущают инфляцию иначе

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Об этом рассказала сегодня глава Белстата Инна Медведева, передает БЕЛТА.





"На ряд товаров повседневного спроса цены растут быстрее, чем та инфляция, которую мы рассчитываем. Это касается и услуг ЖКХ, до недавнего времени - топлива. Поэтому население воспринимает инфляцию по-другому. Например, все замечают, что растут цены на муку и хлеб, и понимают причину - неурожай прошлого года. Это рост объективный", - отметила Инна Медведева.





При этом менять методологию статистических расчетов в Беларуси нет необходимости, отметила руководитель Белстата. В 2014 году ведомство запросил у Международного валютного фонда (который является разработчиком руководства по измерению индекса потребительских цен) технического эксперта для оценки соответствия методологии Беларуси международным стандартам - не только в части инфляции, но и всех индексов, которые публикует Белстат. Эксперт сделал заключение, что методология Белстат полностью соответствует международным стандартам, сообщила Медведева. Это же подтвердила и недавняя миссия международных экспертов.





Что касается ощущений граждан, то, по мнению Медведевой, "каждый по-своему воспринимает эти показатели: среднюю зарплату и инфляцию, потому что у каждого свой кошелек», пишет ej.by



