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Померещилось. Белстат объяснил, почему люди ощущают инфляцию иначе

Методология расчета инфляции в Беларуси соответствует международным стандартам. Личное впечатление у людей о том, что цены растут быстрее, чем говорит официальная статистика, имеет логичное объяснение, пояснили в Белстате.



фото: ru.aliexpress.com
Об этом рассказала сегодня глава Белстата Инна Медведева, передает БЕЛТА.

"На ряд товаров повседневного спроса цены растут быстрее, чем та инфляция, которую мы рассчитываем. Это касается и услуг ЖКХ, до недавнего времени - топлива. Поэтому население воспринимает инфляцию по-другому. Например, все замечают, что растут цены на муку и хлеб, и понимают причину - неурожай прошлого года. Это рост объективный", - отметила Инна Медведева.

При этом менять методологию статистических расчетов в Беларуси нет необходимости, отметила руководитель Белстата. В 2014 году ведомство запросил у Международного валютного фонда (который является разработчиком руководства по измерению индекса потребительских цен) технического эксперта для оценки соответствия методологии Беларуси международным стандартам - не только в части инфляции, но и всех индексов, которые публикует Белстат.  Эксперт сделал заключение, что методология Белстат  полностью соответствует международным стандартам, сообщила Медведева. Это же подтвердила и недавняя миссия международных экспертов.

Что касается ощущений граждан, то, по мнению Медведевой, "каждый по-своему воспринимает эти показатели: среднюю зарплату и инфляцию, потому что у каждого свой кошелек», пишет ej.by
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