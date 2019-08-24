На встрече с премьер-министром глава государства затронул вопрос роста зарплат, пишет gazetaby.com





— Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю — 1128 рублей. Средняя зарплата нарастающим итогом уже 1055 рублей. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях — 80% и 40% к средней заработной плате, — отметил Румас.





В ответ на это Александр Лукашенко заявил:





— Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?





Премьер-министр ответил, что «сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату».









Есть ли у властей сегодня необходимые ресурсы для увеличения зарплат бюджетникам? И какие угрозы для экономики таит в себе превышение запланированных ранее параметров? Заявления руководства страны о зарплатах «Салідарнасці» прокомментировал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





По словам эксперта, наблюдаемый сейчас рост зарплат — это скорее процесс восстановления прежнего его уровня после падения в 2016-м и 2017-м годах.





— Если посмотреть на зарплаты в реальном выражении, в долларовом эквиваленте, то они не достигли еще исторического максимума. Он у нас был в 2014-м, когда зарплаты превышали 600 долларов.





Пока речь идет не о новых зарплатных рекордах, а о восстановлении прежнего уровня, особых рисков для экономики эти процессы не несут, утверждает собеседник «Салідарнасці»:





— При текущем росте зарплат инфляция у нас находится на историческом минимуме, наш рубль укрепляется.





Но если дальше получки будут расти с опережением производительности труда, в этом случае может быть угроза и для цен, и для курса рубля.





Финансист напомнил, что в проектах прогнозов на следующий год правительство заложило достаточно скромные показатели роста зарплат:





— Сейчас у нас они растут с учетом инфляции примерно на 7% в сравнении с предыдущим годом. На следующий год предусмотрен рост чуть более 2%. Это ниже, чем запланированный рост ВВП. Пока что это неутвержденный проект. Но правительство по крайней мере отдает себе отчет, что нужно притормозить с ростом зарплат.





Вырастут ли зарплаты и другие выплаты перед выборами — целиком зависит от главы государства, считает Вадим Иосуб:









— Теоретически предвыборный период может заставить Лукашенко пойти на определенные популистские шаги. Хотя, тут можно вспомнить предыдущие парламентские и президентские выборы, которые обошлись без существенной накачки зарплат. Этот опыт у нас есть, и хотелось бы надеяться, что обойдется и в этот раз.



