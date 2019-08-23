Генкарелли поможет компании получить особую лицензию от Министерства финансов США для «закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь», сообщается в документах, поданных в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.





Сам Генкарелли, работающий лоббистом на протяжении почти 30 лет, пока не дает комментариев. Как утверждается в его профиле в соцсетях, Генкарелли оказывает своим клиентам, в том числе в энергетической отрасли, помощь во взаимодействии с конгрессом и различными федеральными ведомствами.





Александр Лукашенко в ходе визита в Казахстан в мае этого года сказал, что хотел бы диверсифицировать структуру импорта нефти. Однако возможность Беларуси импортировать нефть из США ограничена санкциями.









Вашингтон ввел санкции в отношении Беларуси после президентских выборов 2006 года. В августе 2011 года Минфин США добавил в санкционный список ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина» и ОАО «Гродно Химволокно». Ранее экономические санкции были введены в отношении «Белнефтехима».





В октябре 2015 года санкции против вышеперечисленных компаний были приостановлены. Американским компаниям разрешили проводить сделки с белорусскими предприятиями, но если сумма транзакции превышает 50 тысяч долларов, то необходимо уведомить Госдепартамент США в течение 30 дней. При этом собственность этих компаний в юрисдикции США по-прежнему останется заблокированной.





Позже решение о приостановке санкций продлевалось каждые полгода. Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.



