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Названы самые прибыльные организации в первом полугодии 2019 года

Телеграм-канал ekanomika назвал самые прибыльные организации Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года.

Это “Беларуськалий” и “Гродно Азот” (химическая промышленность), табачная фабрика “Неман” (пищепром), строители БелАЭС в Островецком районе, система Белэнерго, Газпром трансгаз Беларусь (транспорт), Мозырский НПЗ (нефтепереработка), Светлогорский ЦКК (целлюлозно-бумажная промышленность), БЕЛАЗ (машиностроение), 3 цементных завода (неметаллические минеральные продукты), завод Белджи в Борисовском районе (транспортные средства).
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