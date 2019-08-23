Названы самые прибыльные организации в первом полугодии 2019 года
Телеграм-канал ekanomika назвал самые прибыльные организации Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года.
Это “Беларуськалий” и “Гродно Азот” (химическая промышленность), табачная фабрика “Неман” (пищепром), строители БелАЭС в Островецком районе, система Белэнерго, Газпром трансгаз Беларусь (транспорт), Мозырский НПЗ (нефтепереработка), Светлогорский ЦКК (целлюлозно-бумажная промышленность), БЕЛАЗ (машиностроение), 3 цементных завода (неметаллические минеральные продукты), завод Белджи в Борисовском районе (транспортные средства).
19:16 23/08/2019