Удастся ли выйти в этом году на прогнозный показатель, будет зависеть от сценария развития экономики, отмечали ранее в Минтруда, пишет finance.tut.by

Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом сообщил, что средняя зарплата в июле составила 1128 рублей. Средний размер назначенных месячных пенсий в июле, как и месяцем ранее, составил 405,05 рубля. Соответственно средняя пенсия в июле составила 35,9% от средней зарплаты по стране.





В августе этот показатель может увеличиться, но при условии, что средняя зарплата не вырастет больше, чем пенсии. Напомним, в этом месяце подняли трудовые пенсии — в среднем на 6,6%. До этого — в мае. Деньги на повышение пенсий выделили из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.





В этом году власти намерены при необходимости направить 410 миллионов рублей в бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выплачивают пенсии, стипендии и пособия. Эти деньги пойдут на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий.









В Беларуси на начало июля проживало 2 миллиона 540,6 тысячи пенсионеров.





Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.





Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил, что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%. По расчетам FINANCE.TUT.BY, если бы пенсии по возрасту подняли сейчас до 50% от средней зарплаты, то выплаты пенсионерам составили бы около 537 рублей.





Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил:









«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».





Если бы пенсии подняли сейчас до 40% от средней зарплаты, то выплаты пенсионерам составили бы около 451 рубля, а если до 50% — то около 564 рублей.



