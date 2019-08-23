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Неожиданно: Украина начала импортировать картофель из Беларуси

Повышательный ценовой тренд на рынке картофеля в Украине сохраняется, чему способствовало весьма ограниченное предложение данной продукции на рынке. Так, на данный момент основные продажи картофеля ведутся в пределах 8-12 грн/кг ($0,32-0,47 /кг). При этом эксперты проекта отмечают, что несмотря на повышение цен в данном сегменте, спрос на картофель на украинском рынке остается достаточно высоким.

Следует также отметить, что сложившаяся ситуация способствовала началу поставок картофеля из Беларуси. Импортная продукция на данный момент поступает в продажу от 8 грн/кг, однако ее качество не всегда устраивает украинских покупателей.

Стоит отметить, что уже сегодня цены на картофель в Украине в среднем в 2, 5 раза выше, чем в середине августа 2018 года. Тогда отгрузки данной продукции велись не дороже 5 грн/кг. При этом, учитывая активные темпы сбыта картофеля, многие украинские фермеры заявляют о своем намерении уже на текущей неделе предпринять очередные попытки повысить цены в данном сегменте.
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