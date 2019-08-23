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Китай ответил Трампу пошлинами на американские товары на $75 млрд

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5%", — говорится в сообщении комитета по тарифам Госсовета.

Сборы на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря соответственно.

Этот шаг является ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в те же дни.

Кроме того, Пекин вновь введет доппошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие, сообщил Минфин КНР.

Торговые войны

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета, когда Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайская сторона отреагировала на эти шаги зеркально.

В конце мая после одиннадцатого раунда консультаций стороны объявили о введении взаимных торговых пошлин: США – на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай – на более чем 5 тысяч американских товаров на 60 миллиардов.

Последний на сегодняшний день двенадцатый раунд американо-китайских переговоров завершился безрезультатно в конце июля.


Обострение

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы уже с 1 сентября, но подчеркнул, что они не распространятся на товары из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов, на которые уже действуют пошлины в 25%.

В ответ Китай рекордно понизил курс юаня по отношению к доллару, после чего Минфин США обвинил китайские власти в попытках "манипулировать валютой".

В понедельник, 12 августа, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предрекли экономике США рецессию из-за торговой войны с Китаем и понизили свой прогноз роста американской экономики на 20 базисных пунктов – до 1,8%.

Во вторник, 13 августа, стало известно, что Вашингтон отложил до 15 декабря введение анонсированных Трампом пошлин, в частности, на китайские смартфоны и ноутбуки.

Трамп связал эти меры с нежеланием навредить американским покупателям в преддверии рождественских покупок.

При этом глава Белого дома выразил надежду на исполнение Китаем обязательств по покупке американской сельхозпродукции.
Источник: ria.ru
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