Старая-старая сказка: Госпредприятия жалуются на высокие ставки и комиссии в банках, президент поручил разобраться
Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку критически проанализировать отношения банков и госпредприятий, которые жалуются на высокие ставки по кредитам и комиссии.
"Глава государства на встрече обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны предприятий, в первую очередь государственных, на неравные условия взаимоотношений с банками. Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые банки выставляют предприятиям, так называемых случаев зарплатного рабства", - сказал Румас после доклада президенту.
Премьера цитирует агентство БелТА.
Румас не исключил, что "какие-то комиссионные вознаграждения, условия обслуживания, может, сегодня не соответствуют рыночным условиям, а это значительная часть в издержках предприятий".
В сентябре правительство отчитается о результатах проделанной работы, добавил премьер.
15:51 23/08/2019