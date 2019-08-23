"Глава государства на встрече обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны предприятий, в первую очередь государственных, на неравные условия взаимоотношений с банками. Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые банки выставляют предприятиям, так называемых случаев зарплатного рабства", - сказал Румас после доклада президенту.





Премьера цитирует агентство БелТА





Румас не исключил, что "какие-то комиссионные вознаграждения, условия обслуживания, может, сегодня не соответствуют рыночным условиям, а это значительная часть в издержках предприятий".





В сентябре правительство отчитается о результатах проделанной работы, добавил премьер.



