Пятница оказалась неудачной для белорусского рубля

Курс доллара поднялся на 0,0020 рубля до 2,0566 BYN/USD.





Курс евро упал на 0,0035 BYN до 2,2759 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос ещё на 0,0036 BYN до 3,1349 BYN/100 RUB.





Россия

Центробанк РФ уже третий день опускает официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра:





курс доллара опустился всего на 2 копейки до 65,6046 российских рублей;

курс евро упал на 20 копеек до 72,6243 российских рублей.