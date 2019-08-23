Пятница оказалась неудачной для белорусского рубля
По итогам пятничных торгов на валютной бирже 23 августа валютная корзина подорожала на 0,04% за счёт укрепления российского рубля и доллара. Евро немного подешевел.
Курс доллара поднялся на 0,0020 рубля до 2,0566 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0035 BYN до 2,2759 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос ещё на 0,0036 BYN до 3,1349 BYN/100 RUB.
Россия
Центробанк РФ уже третий день опускает официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра:
курс доллара опустился всего на 2 копейки до 65,6046 российских рублей;
курс евро упал на 20 копеек до 72,6243 российских рублей.
Источник: select.by
13:50 23/08/2019