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Россия и Китай стали главными генераторами отрицательного сальдо Беларуси

А Казахстан и Бразилия вошли в первую десятку важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года. За апрель-июнь текущего года они вытеснили из рейтинга Италию и Турцию.

Россия и Китай стали главными генераторами отрицательного сальдо Беларуси
Объем товарооборота в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 год сократился на 2,6% и составил 34, 508 млрд. долларов. Уменьшились в денежном выражении как экспортные поставки (на 4,1% до 15,89 млрд. долларов), так и импорт (на 1,3% до 18,618 млрд. долларов).  

На итоговых показателях сказывается сокращение объемов взаимных поставок с Россией, а также снижение поставок нефтепродуктов  покупателям в Соединенном Королевстве и Нидерландах.

Важнейшими торговыми партнерами Беларуси продолжают оставаться  Россия, Украина и Китай.

В то же время Россия и Китай по итогам января-июня этого года стали главными генераторами отрицательного сальдо нашей страны в торговле товарами. Также в первую тройку стран, торговля с которыми легла бременем на сальдо, вошли США (-291, 5 млн долларов).  Отметим, что во втором квартале отрицательное сальдо  увеличивалось быстрее (1 680 млн долларов), чем в январе-марте (1 048 млн долларов).


Главными странами-покупателями белорусских товаров в первом полугодии стали Россия (6 399,3 млн долларов), Украина (1 816,8 млн долларов), Соединенное Королевство (1 268,8 млн долларов), Польша (662,6 млн долларов) и Германия (568,3 млн долларов).

Источниками импорта выступили поставщики из России (10 345,1 млн долларов), Китай (1 660,3 млн долларов), Украина (842, 7 млн долларов), Германия (805,9 млн долларов) и Польша (624,6 млн долларов).

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам первого полугодия 2019 г.


По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
Источник: zautra.by
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