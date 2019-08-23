



"Есть период после подключения ядерной установки, когда набирается постепенно мощность и проводятся исследования. Вводом в эксплуатацию атомной станции считается этап после завершения опытно-промышленной эксплуатации, проведения всего цикла работ, включая выход на номинальную мощность. Планируется, что по первому энергоблоку эта работа будет полностью завершена в следующем году, - сказал Михаил Михадюк. - Наша обязанность сегодня - не допустить спешки, которая бы повлияла на безопасность в будущем.





Есть строгий регламент по каждому направлению, по каждой технологической цепочке. Прежде чем выходить на испытания какой-то технологической цепочки, наш персонал ее отрабатывает на тренажере. Сегодня наш эксплуатационный персонал уже работает круглосуточно, как на действующей станции, и проводит пусконаладочные работы вместе с нашим генподрядчиком".





Михадюк заметил, что в декабре в планах генподрядчика - провести только физический пуск первого энергоблока, на этапе которого загружается ядерное топливо. Напомним, его в Островец должны привезти осенью.





По словам, строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах и сооружениях первого и второго энергоблоков АЭС.





В настоящее время задействованы 35 субподрядных организаций: 21 белорусская и 14 российских. Численность строительного и монтажного персонала составляет около 6 тыс. человек. Всего по объекту с начала строительства уложено 1,17 млн куб.м бетона (с учетом подбетонок), что составляет 99% от предусмотренного проектной документацией объема, смонтировано 158,8 тыс. т арматуры (99,5% от общего объема), передает БелТА





Строительство первого энергоблока Белорусской АЭС находится на этапе завершения общестроительных работ, активно ведутся пусконаладочные работы. На втором энергоблоке ведется монтаж основного и технологического оборудования.





В ближайшее время на БелАЭС начнутся гидроиспытания. "Далее выходим на этап холодной и горячей обкатки, сделаем ревизию после этих обкаток и пойдем на физический пуск", - добавил замминистра.





Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области за счет кредита России. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт*ч электроэнергии ежегодно.





Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2018 году, однако после того, как при транпортировке "уронили" корпус реактора, запуск бал перенесен на 2019 год. И вот сейчас снова перенос.