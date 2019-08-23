Узнать о дальнейшей судьбе призеров лотерей оказалось не просто: первая эйфория обычно сменяется глухой тишиной и закрытыми аккаунтами в соцсетях. Однако, докопаться до правды все же удалось.





Грустная статистика судеб зарубежных миллионеров показывает, что 2/3 выигравших очень большие суммы не сумели сберечь богатство: в первые 3-5 лет после выигрыша заметно возрастает риск личного банкротства, хотя выигранных денег хватает на погашение всех прошлых долгов.





В большинстве историй новоявленных богачей как по злому року появляются конфликты, разводы, предательство, убийства, самоубийства и смерть в нищете. Некоторые преждевременно окончили свои дни в трейлерах, хосписах и тюрьмах.





Однако в Беларуси подобное случается не так часто. В нашей стране работает своя специфика.





Потерял 2/3 вклада из-за девальвации

Николай Теревяйнен – деревенский миллиардер, который в 2011 году вместе с супругой выиграл 2 миллиарда белорусских рублей (эквивалентно $600 тыс). Несколько десятков миллионов он сразу пожертвовал церкви, школе и детскому дому. А вот основную сумму Теревяйнен положил в банковский вклад под проценты, в белорусских рублях.





Последний момент стал определяющим, так как 2/3 вклада сгорело при девальвации 2011 года и в пересчете на твердую осталось порядка $200 тыс. Потом Николая упрекали, что он не вложил деньги в бизнес. Но Теревяйнен по трудовой биографии не бизнесмен, а карельский лесоруб, и привычки инвестировать или даже пересчитывать деньги в доллары он не имеет.





На оставшуюся сумму супруги купили жилье в Браславе, 2 джипа («хочется на шестом десятке поездить на хорошей машине»), трактор, другую технику. Судя по фото и дальнейшим интервью Теревяйнены мирно живут в той же деревне, занимаются хозяйством, растят внуков и спокойно смотрят на прошлые события.









Купил квартиру и Volkswagen Passat, но остался водителем

Еще один призер 2011 года Анатолий Ковальчук выиграл миллиард рублей. Однако через 2 года после выигрыша продолжал крутить баранку, как делал 33 года до этого.





На вырученные деньги он купил квартиру в столице и Volkswagen Passat. Остальные деньги держал на банковском депозите, но не стал рассказывать, сколько на нем осталось после перепетий с курсом. От славы миллиардера и просьб одолжить денег он за эти годы, кажется, уже устал.





Создали бизнес, приобрели дачу и назойливых родственников

Светлана Войтешенок и ее муж Олег до выигрыша имели непогашенные валютные кредиты и грустили по выходным без собственной дачи. Выигрыш в 500 миллионов неденоминированных рублей дал им счастливую возможность купить дом в престижном кооперативе «Бульбаш», сделать ремонт и открыть собственную автошколу.





Однако на этом история успеха не закончилась, сегодня Светлана Войтешонок – директор и владелец «Академии Бизнеса SV», эксперт в области стратегического консалтинга и управления.





Единственный грустный момент – испорченные после выигрыша отношения с некоторыми родственниками, их желание разделить чужой успех было слишком назойливым.





Деньги как пришли, так и ушли

Роман и Марина Симончик растили четверых детей в одной из деревень Столинского района. Выигрыш в четверть миллиарда рублей (до деноминации) образ жизни сельского сварщика не изменил. На призовые пара сделала ремонт в доме и купила микроавтобус, чтобы возить овощи в Минск. В 2013 году Роман сказал: «Деньги как пришли, так и ушли».





$275 тыс и много «тумана»

Михаил К. (его фамилию публично не называли, поэтому также сохраняем анонимность победителя) в 2009 году был студентом 5 курса Брестского университета. В лотерею он выиграл рекордный джек-пот $275 тыс. Сразу после этого Михаил рассказывал, что пожертвует часть денег хоспису и детскому дому, а также планировал заняться виноделием в Украине.





Но события следующих 10 лет окутаны тайной. Судя по редким публикациям и профилю ВКонтакте, Михаил ведет обычную жизнь, работает в компании по найму и никак не демонстрирует рост благосостояния.









Вместо заключения

Что есть общего во многих историях, так это разлад между друзьями и родственниками после выигрыша. Разводы и претензии на раздел приза стали общим местом в истории как у заграничных счастливчиков, так и их белорусских «коллег».





Полезный совет будущим счастливчикам дает Альберт Бегракян, бизнесмен, выигравший 100 млн. российских рублей, растративший изрядную часть приза, но сумевший остаться богаче, чем был:





«Положить деньги в банк на надежный депозит и не касаться его пока не уляжется волнение в голове призера и вокруг него».