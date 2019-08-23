Глава области Анатолий Лис пообещал 22 августа на пресс-конференции: завод с нарушениями нормативных актов введен не будет, сообщает «Вечерний Брест» . Выпуск продукции, по его словам, на предприятии не ведется, вредного влияния на окружающую среду не осуществляется.









Кроме того, согласно инвестиционному договору, до 1 июля завод должен был приступить к работе по окончании приемок и экспертиз, а поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта.