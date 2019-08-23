Брестский облисполком предложил заводу АКБ добровольно вернуть бюджетные деньги
Об этом на пресс-конференции заявил глава области Анатолий Лис.
Глава области Анатолий Лис пообещал 22 августа на пресс-конференции: завод с нарушениями нормативных актов введен не будет, сообщает «Вечерний Брест». Выпуск продукции, по его словам, на предприятии не ведется, вредного влияния на окружающую среду не осуществляется.
Кроме того, согласно инвестиционному договору, до 1 июля завод должен был приступить к работе по окончании приемок и экспертиз, а поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта.
08:55 23/08/2019