Принято решение о ликвидации предприятия «Ростэм»





Как напоминается в определении, 5 марта 2016 года было принято заявление ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» о признании предприятия экономически несостоятельным, возбуждено производство по делу и установлен защитный период в течение трех месяцев. Определением от 26 июля в отношении должника открыто конкурсное производство. Управляющим по делу назначено ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-консультант».





В итоге 28 декабря 2016 года «Ростэм» признали банкротом с проведением процедуры санации. Ее планировали завершить до 28 июня 2018 года, однако затем срок продлили до 28 июня 2019 года. Наконец, сейчас от управляющего по делу в суд поступило ходатайство о завершении процедуры санации и открытии ликвидационного производства.





Как следует из представленного им отчета, финансовое состояние должника не улучшилось, платежеспособность не восстановлена, прогнозные показатели погашения кредиторской задолженности не выполняются. Коэффициенты платежеспособности имеют отрицательную динамику. В силу указанных причин план санации в части расчетов с кредиторами не выполнен.









Суд признал ходатайство управляющего обоснованным. Обозначенный срок завершения ликвидационного производства – 13 ноября 2019 года. Как поясняется, определение может быть обжаловано в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.





ЗАО «Ростэм» – актив бизнесмена Юрия Аверьянова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. В начале 2018 года предпринимателя задержали в Берлине и взяли под стражу для дальнейшей экстрадиции в Беларусь. Как сообщалось, процесс этот может быть небыстрым.