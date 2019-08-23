Падеж как экономический символ

Факт первый. 15 августа Беларусь официально разорвала контракт с китайскими генподрядчиками, которые строили Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК).





В свое время, когда начались конфликты с Россией, белорусское руководство сделало ставку на отношения с Китаем, стремясь привлечь обильные китайские инвестиции. Но с самого начала с ними что-то не заладилось. Объем инвестиций из КНР в 2018 году составил $ 109 млн. Это совсем не много, учитывая масштаб экономики Китая, беспрецедентные льготы для резидентов Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень».





А вот китайскими кредитами — хоть залейся. Причем все они связанные. Китайцы выставляют условия, чтобы белорусы за счет этих кредитов закупали китайское оборудование, а проекты реализовывали с участием китайских работников.





Пока речь шла о сотрудничестве в сфере ВПК или реализации инфраструктурных проектов (дороги, например), которые не ориентированы на экономический эффект, все шло более-менее нормально. Но как только китайцы начали строить промышленные предприятия, которые должны были давать доходы, сразу начались проблемы. Например, цементные заводы до сих пор работают с убытками.









Потом начались скандалы. Так и не разгребли до конца неприятную историю с Добрушской бумажной фабрикой. Ее строила компания «Сюань Юань», пуск был запланирован на 2015 год. В мае 2018 года тогдашний премьер Андрей Кобяков заявил, что договор с фирмой «Сюань Юань» разорван.





На наших глазах разворачивается скандал с аккумуляторным заводом под Брестом, где подрядчиком строительства предприятия является китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». Пуск предприятия остановлен из-за того, что оно оказалось экологически вредным.





Однако скандал вокруг Светлогорского ЦКК — это классика жанра. А как все хорошо начиналось. Контракт на строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы был заключен в октябре 2010 г. с китайской компанией САМСЕ. Общая стоимость проекта составила более $ 850 млн. Эксимбанк КНР и Промышленно-торговый банк Китая дали белорусской стороне кредит в размере 85% от стоимости контракта. Новый завод планировали запустить еще в конце 2015 года.





Однако, когда дело вроде бы двигалось к счастливому финалу, оказалось, что электрокабель, который положили китайцы, не соответствовал стандартам безопасности, при эксплуатации это могло закончиться пожаром, выбросом химических веществ, экологической катастрофой. Два года длились переговоры, наконец китайцы согласились поменять кабель.





А. Лукашенко поставил задачу «кровь из носа» запустить завод к 7 ноября 2017 года, к годовщине Октябрьской революции. Пуск состоялся, однако в окружающую среду стал распространяться неприятный запах. В начале 2018 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановило работу завода. Весной 2019 года в одном из цехов комбината обрушилась крыша, работники предприятия получили травмы.





Однако договориться с китайской компанией довести комбинат до нормального состояния не удалось, поэтому было принято решение расторгнуть контракт. Мало того, в СМИ появилась информация, что китайцы установили на комбинате специальное устройство, которое можно использовать для дистанционного повреждения оборудования. Долг Светлогорского ЦКК китайским банкам составил $ 800 млн, и его вынуждено платить правительство. Государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Но за провал никто не ответил.





Таким образом, взаимовыгодного сотрудничества с Китаем не получается. Восточные партнеры реализуют чисто колониальный подход к аборигенам. Китайская экспансия на Беларусь создает все больше проблем для страны.





Факт второй. В ходе нынешней поездки А. Лукашенко по регионам мы узнали много интересного о состоянии сельского хозяйства. Не то что мы об этом совсем не знали. Но впечатляет масштаб.





Сначала во время посещения Костюковичей глава государства рассказал о масштабах воровства в аграрном секторе: «Разболтанность населения чрезвычайная... Воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем».





90 лет колхозного строя, в том числе четверть века лукашенковского правления, не выкорчевали. Напротив, явление сильно укоренилось, пустило глубокие корни. Потому что очень благоприятная социальная почва. И называется она — государственная форма собственности, отсутствие хозяина на земле.





Но чем дальше А. Лукашенко двигался в сельскую глубинку, тем больше выявлялась ситуация абсурда, который царит в аграрной области. Во время посещения Стародорожского района Минской области он с ужасом узнал, что в хозяйствах массово гибнет скот.





В июле блогеры, независимые СМИ, социальные сети печатали информацию и даже фотографии дохлых телят и травмированных коров. А. Лукашенко был вынужден реагировать и пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота, поручил Генеральной прокуратуре заняться этим вопросом.





И вот во время посещения Стародорожского района помощник Лукашенко Александр Косинец рассказал, что в прошлом году только в одной Минской области погибли 19,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 102,8 тысячи свиней. А за первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тысячи голов, свиней — 59,6 тысячи. «То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% — свиней», — отметил он.





Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко оправдывался тем, что, дескать, раньше руководители скрывали этот падеж, занимались приписками, а сейчас просто статистику открыли, и поэтому цифры кажутся большими.





Умножьте эти цифры на шесть (столько в Беларуси областей) и вы увидите настоящую ужасающую картину. Это все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси. На дворе XXI век, а скот гибнет, как в 1930-е годы, когда был голод и бескормица. Потому что если нет хозяина, то все научные достижения почти не влияют на положение дел в отрасли. Это приговор колхозно-совхозному строю, аграрной политике А. Лукашенко. Хотя он, как обычно, хорохорится, в очередной раз грозится всех наказать: «За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие».





Но эти угрозы уже никто всерьез не воспринимает. Сколько раз за 25 лет мы их слышали, и ничего не меняется.



