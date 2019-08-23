



Всего под бахчевые культуры в Беларуси в этом году занято около 40 га. Посадки бахчевых сосредоточены в основном в Брестской (более 70% всех площадей), Гомельской, Гродненской и Минской областях. Данное направление динамично развивается в нашей стране в связи с изменением погодно-климатических условий. В 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется собрать около 450 т бахчевых культур.





Наиболее крупные производители арбузов в стране - ОАО "Черняны" Малоритского района Брестской области (площадь посадки - 10 га), ОАО "ТК "Берестье" Брестского района (1,1 га), фермерское хозяйство "Дружба и К" Смолевичского района Минской области (4 га), РУАП "Гродненская овощная фабрика" (3 га), СК "Логойский" Логойского района Минской области (1 га), СПК "Озеры" Гродненского района (0,3 га), СПК им. В.И. Кремко Гродненского района (0,25 га), ИООО "Биссологабриэлефарм" Кобринского района Брестской области (0,2 га), РУП "Гомельская ОСХОС НАН Беларуси" (0,1 га).









В 2018 году под бахчевые культуры (в основном арбузы) было отведено 35,9 га (85% к уровню 2017-го). Производство бахчевых составило 421,1 т (100,1% к уровню 2017 года) при средней урожайности 125 ц/га.



