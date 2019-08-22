Алекс Кремер выступил с видеообращением, в котором обосновал неизбежность структурных реформ в Беларуси и перечислил основные из них, Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларусивыступил с видеообращением, в котором обосновал неизбежность структурных реформ в Беларуси и перечислил основные из них, пишет Интерфакс.





"Конечно же, столь серьезное преобразование экономики, институтов и общества будет трудным. Но чем дольше мы ждем, тем сложнее оно будет. А социальное воздействие таких преобразований можно смягчить, как минимум, за счет усиления социальных программ", - заявил Кремер в своем видеообращении, которое размещено на сайте представительства.









Представитель ВБ пояснил, что необходимость масштабных структурных реформ в Беларуси вызвана исчерпанием традиционных источников роста белорусской экономики, который в предыдущие годы обеспечивал быстрый рост уровня жизни населения. При этом основной проблемой, по его мнению, является масштабный и нереформированный госсектор экономики, эффективность которого снижается.





"В прошлом в Беларуси наблюдался очень быстрый экономический рост. Он привел к быстрому повышению уровня жизни населения. Но этот быстрый рост обеспечивался за счет источников, которые сегодня исчерпали себя. Это были заимствования из-за рубежа, повышение цен на сырьевые товары и быстрый экономический рост в соседней России", - считает Кремер.





"Основной проблемой является размер и неэффективность сектора госпредприятий. Чистая прибыль сектора госпредприятий снизилась с 5,3% ВВП в 2013 года до 1,5% ВВП в 2018 году. В этом секторе работает почти половина всех занятых белорусов. Но, к сожалению, неэффективность госпредприятий часто приводит к убыткам. Количество убыточных предприятий за последние 5 лет выросло с 7,7% до 12,9%. И эти убытки обернулись долгами в банковском секторе", - сказал он.





При этом "власти брали кредиты за рубежом, частично для того, чтобы покрывать убытки госпредприятий, поэтому за последние 10 лет существенно вырос госдолг Беларуси, а его большая часть приходится на иностранные заимствования", - отметил представитель ВБ.





Он утверждает, что в рамках программы реформ "некоторые предприятия придется приватизировать по справедливым рыночным ценам, а некоторые, к сожалению, придется закрыть". "И это подводит нас к вопросу социальной защиты. Сегодня именно госпредприятия обеспечивают соцзащиту в Беларуси. Но эта модель является финансово неустойчивой. К счастью, есть альтернатива – Беларуси необходимо укреплять свои программы социальной защиты", - полагает Кремер.





По его мнению, альтернативные рабочие места для белорусов могут открыться в частном секторе. Однако, чтобы частный сектор мог и далее развиваться необходимо устранение чрезмерного госрегулирования и создание равных условий хозяйствования для государственных и частных предприятий.





Кремер также считает, что неизбежной частью реформ должно стать значительное повышение тарифов на тепловое энергоснабжение населения. "В настоящее время семьи, которые пользуются центральным водоснабжением, оплачивают лишь 15,6% его стоимости (…) когда правительство выплачивает субсидии предприятиям, оно вынуждено увеличивать иностранные заимствования", - утверждает он.





"Мы хотим обеспечить, чтобы бедные и социально уязвимые семьи не пострадали от повышения тарифов на отопление. Это можно сделать путем расширения существующей программы субсидий на услуги ЖКХ", - полагает Кремер.





Как сообщалось, правительство Беларуси и Всемирный банк намерены в ближайшее время, в сентябре текущего года, завершить согласование дорожной карты структурных реформ. Об этом в июле заявлял первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.





"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", - сказал Турчин.





Ранее первого вице-премьера состоялось очередное обсуждение всех аспектов дорожной карты. "В принципе практически по всем вопросам, мы считаем, общие решения найдены", - сказал он.









Правительство Беларуси и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Ранее глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.



