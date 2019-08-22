"Команда Pre-OSART ознакомилась с обязательствами руководства предприятия по обеспечению безопасной и надежной работы. Команда также предложила рекомендации по дальнейшему укреплению безопасности и своевременной реализации оперативных программ", - сказано в пресс-релизе МАГАТЭ.





Миссия Pre-OSART работала с 5 по 22 августа в Островце (150 км к северо-западу от Минска), где Беларусь завершает строительство своей первой АЭС. В состав миссии входило 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США и должностных лиц МАГАТЭ.





В сообщении отмечается, задачей миссии является "оказание помощи ядерным операторам в укреплении эксплуатационной безопасности атомных электростанций". Подобные миссии не оценивают общее состояние безопасности станции, сказано в сообщении.





"Миссия Pre-OSART - это отличная возможность привлечь ведущих международных экспертов для проведения независимой проверки, чтобы помочь повысить эксплуатационную безопасность в преддверии запланированного запуска нового реактора. Области развития этой оценки ОСАРТ будут учтены как часть нашего принципа постоянного совершенствования", - сказал главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.





В сообщении МАГАТЭ также отмечается, что по итогам обзора БелАЭС миссия "определила ряд передовых методов, которые будут распространены в ядерной отрасли во всем мире".









Миссия также вынесла несколько рекомендаций, направленных на своевременное укрепление эксплуатационной безопасности для обеспечения оперативной готовности.





Миссия представила проект своего отчета руководству станции. Окончательный отчет будет представлен белорусскому правительству в течение трех месяцев. МАГАТЭ призывает правительства сделать доклады Pre-OSART общедоступными.





Руководство станции заявило, что выполнит рекомендации группы и запросит последующую миссию OSARТ примерно через 18 месяцев.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Миссия Pre-OSART в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.







