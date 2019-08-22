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Российский рубль резко подорожал на торгах в Минске

Валютная корзина подскочила в цене сразу на 0,39% по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 22 августа благодаря резкому укреплению российского рубля.



Курс доллара упал на 0,0020 рубля до 2,0546 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день подряд, но его суммарные потери составили всего 0,0038 BYN, а до этого была серия из четырёх повышений подряд, которая прибавила к доллару 0,0169 BYN и подняла его до максимума за два месяца.

Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 2,2794 BYN/EUR.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0257 BYN до 3,1313 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за две недели.

Напомним, что за последние три дня курс российской валюты подскочил на 0,0471 BYN, а за предшествующие им 14 торгов рубль РФ рухнул на 0,1278 BYN и оказался на минимуме за 349 дней.


Россия

Банк РФ уже второй день подряд значительно опускает курсы доллара и евро расчётами на завтра:

курс доллара просел на 64 копейки до 65,6196 российских рублей;
курс евро сдал назад на 67 копеек до 72,8312 российских рублей.
Источник: select.by
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