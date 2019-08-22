Эксперт: Регулирование цен может ударить по малому бизнесу





МАРТ проведет мониторинг ценообразования в розничной торговле и уже после этого примет окончательное решение - стоит ли вводить ценовые ограничения на целый ряд социально значимых товаров.





Как пояснил глава МАРТ Владимир Колтович, у них вызывает беспокойство, что розничные цены на социально значимые продукты в Беларуси с начала года выросли примерно на 10%. Рентабельность продаж продовольствия как была, так и осталась невысокой - но все же за пять месяцев с начала года увеличилась с 1,4% до 3,5%.





Регулирование цен - мера не популярная и у нас не применялась с января 2016 года. Ограничивались рекомендациями. В МАРТ к середине сентября соберут информацию о соблюдении рекомендованных надбавок и динамике цен. По итогам мониторинга могут скорректировать рекомендации по уровню надбавок. И если это не изменит ситуацию, то министерство, скорее всего, введет предельно максимальные торговые надбавки для розницы сроком до 90 дней.









Это палка о двух концах. Бизнес ощутит на себе как положительные, так и отрицательные стороны решения, - считает первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.





- Если цены будут регулировать по всей цепочке «производитель - переработчик - торговля», то мы вернемся к ситуации, которая была до 2013 года, - отметил эксперт в комментарии «КП».





Если ограничения коснутся лишь торговых надбавок для розницы, это ударит по малому бизнесу.





- У торговых сетей при работе с поставщиками есть свои возможности «для маневра» - различные маркетинговые уловки, бонусы и скидки. Так что крупные сети в новых условиях смогут урегулировать свои взаимоотношения с поставщиками. А вот у малого бизнеса таких возможностей гораздо меньше, и он начнет разоряться, - подчеркнул Виктор Маргелов.





МАРТ уже провел коллегии по вопросам ценообразования с местными властями в Витебске, Гродно и Гомеле. Окончательное решение власти примут после того, как закончат изучать ситуацию во всех регионах.