Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале, согласовано отчуждение капитального строения, находящегося в собственности ОАО«СтанкоГомель» и расположенного по ул. Интернациональной, 10, в г. Гомеле.





Рыночная стоимость объекта с учетом НДС составляет почти 4,9 млн рублей. Здание будет продано на аукционе с установлением начальной цены: не ниже указанной, либо не ниже рыночной стоимости, пониженной на 20 процентов, в случае признания нерезультативным либо несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной цене.





Также до конца декабря этого года планируется продать здания «Горизонта» в Минске. Это изолированное помещение, расположенное в переулке Софьи Ковалевской (2 194 740 рублей), а также четыре капитальных строения на ул. Бабушкина, 60, 60/2, 60/3, 60/4, рыночная стоимость которых составляет соответственно 2 536 230, 684 340, 324 300 5, 327 320 рублей).