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Совмин разрешил продать пустующие здания "Горизонта" и "СтанкоГомеля"

Правительство согласилось с соответствующем предложением Минпрома.



Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале, согласовано отчуждение капитального строения, находящегося в собственности  ОАО«СтанкоГомель» и расположенного по ул. Интернациональной, 10, в г. Гомеле. 

Рыночная стоимость объекта с учетом НДС составляет почти 4,9 млн рублей. Здание будет продано на аукционе с установлением начальной цены: не ниже указанной, либо не ниже рыночной стоимости, пониженной на 20 процентов, в случае признания нерезультативным либо несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной цене.

Также до конца декабря этого года планируется продать здания «Горизонта» в Минске. Это изолированное помещение, расположенное в переулке Софьи Ковалевской (2 194 740 рублей), а также четыре капитальных строения на ул. Бабушкина, 60, 60/2, 60/3, 60/4, рыночная стоимость которых составляет соответственно 2 536 230, 684 340, 324 300 5, 327 320 рублей).
Источник: ej.by
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