Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российская компания хочет купить «Мотекс»

Российское ОOО «Адара» намерено приобрести беларусское ОАО «Мотекс». Предложение о скупке акций размещено на Едином портале финансового рынка.

Предлагается купить 247 541 простых акций беларусского предприятия, что соответствует 100% уставного фонда. В ОАО «Мотекс» в республиканской собственности находится 20,498% акций.

Россияне назначили цену не более 14 российских рублей за одну ценную бумагу в беларусских рублях по курсу НБРБ на дату сделки. Скупка акций будет проводиться со 2 по 6 сентября 2019 года.

ОАО «Мотекс» находится в Мостах. Оно входит в состав концерна «Беллегпром». Предприятие выпускает спецодежду (рубашки форменные мужские, блузы форменные женские, полукомбинезоны). По данным годового отчета в 2018-м «Мотекс» показало выручку в 443 тыс. рублей и получило чистый убыток в 20 тыс. рублей.

ООО «Адара» зарегистрировано в Ярославле.
Reform.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё