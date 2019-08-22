Российская компания хочет купить «Мотекс»

Предлагается купить 247 541 простых акций беларусского предприятия, что соответствует 100% уставного фонда. В ОАО «Мотекс» в республиканской собственности находится 20,498% акций.





Россияне назначили цену не более 14 российских рублей за одну ценную бумагу в беларусских рублях по курсу НБРБ на дату сделки. Скупка акций будет проводиться со 2 по 6 сентября 2019 года.





ОАО «Мотекс» находится в Мостах. Оно входит в состав концерна «Беллегпром». Предприятие выпускает спецодежду (рубашки форменные мужские, блузы форменные женские, полукомбинезоны). По данным годового отчета в 2018-м «Мотекс» показало выручку в 443 тыс. рублей и получило чистый убыток в 20 тыс. рублей.





ООО «Адара» зарегистрировано в Ярославле.