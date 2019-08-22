Эту информацию TUT.BY подтвердили в МИД Латышской Республики.





«Этот план был принят после консультаций между ответственными министерствами во всех трех странах Балтии и согласован с Европейской комиссией. Он будет применяться в случае, если Литва закроет границу с Беларусью для торговли электроэнергией с третьими странами для всего Балтийского региона», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.





В МИД Латвии на прямой вопрос будет ли Латвия покупать электроэнергию с БелАЭС не ответили, но подчеркнули, что торговля электроэнергией будет организована через существующую линию электропередачи между Латвией и Россией, «поскольку с Беларусью никаких [технических] взаимосвязей нет».





Напомним, 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС.





До этого на сайте Минэкономики Латвии появилось официальное сообщение о том, что Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства экономики страны относительно переноса торговли электроэнергией с Беларусью с литовской на латвийскую границу. И поручил латвийскому оператору системы передачи электроэнергии начать работу по разработке новой методологии торговых мощностей, которая откроет латвийско-российскую границу для торговли электроэнергией после того, как Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью.









15 августа премьер-министр Латвии заявил, что «возникло недоразумение» и правительство не принимало решения закупать электричество у Беларуси.





16 августа вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстоини Тимо Татар заявил, что его страна не покупает напрямую белорусскую электроэнергию, но если такая электроэнергия, в том числе со строящейся в Беларуси АЭС, начнет поступать на рынок стран Балтии через другие страны, то ее потребление возможно и в Эстонии.





Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.





Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.