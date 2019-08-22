«Вышел на работу, все нормально». Оправданный главный инженер МЗКТ вернулся на предприятие
Последние дни дело Андрея Головача обсуждают на самом высоком уровне. Сперва президент высказался по поводу того, что главный инженер МЗКТ провел в СИЗО четыре года и «ничего в суде не доказали». А вчера председатель Верховного суда сделал громкое заявление: работники СК давили на судей во время процесса по делу Головача.
— Вышел на работу в понедельник, все нормально, работаю, — говорит TUT.BY Андрей Головач.
С 19 августа оправданный главный инженер Минского завода колесных тягачей вернулся на свою должность спустя четыре года, проведенных в СИЗО. Андрея Головача дважды оправдал суд, но на свободу он вышел только 19 июля 2019 года.
— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — говорил в суде главный инженер МЗКТ.
Генеральная прокуратура не согласилась с оправдательными приговорами, внесла протест, в котором попросила отправить дело на новое судебное разбирательство.
— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — пояснял в суде прокурор Юрий Шерснев.
Оправдательный приговор в отношении Андрея Головача вступил в законную силу. У прокуратуры есть год, чтобы внести протест. Например, если протест будет принесен в президиум Минского городского суда и его отклонят, тогда Генпрокуратура вправе обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
Напомним, 19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска, который рассматривал новое дело, вынес оправдательный приговор. Андрея Головача признали невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Головач получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов». Все эти годы фигурант вину не признавал.
В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента, его во время процесса поддержал и Виталий Вовк, бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ.
— Я считаю, это оговор, — заявил в суде Вовк.
Все это время Андрей Головач продолжал оставаться главным инженером МЗКТ, с ним подписывали контракт, когда находился в СИЗО.
09:24 22/08/2019