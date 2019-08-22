Также поднимался вопрос о проведении испытаний новой техники, которая часто выпускается небольшими сериями, а расходы на испытание каждого отдельного агрегата очень большие.





Также президенту рассказали о производственной деятельности и перспективах развития предприятия, технологических процессах и продукции.





Предприятие «ЛидаТехмаш» входит в состав производственного общества с ограниченной ответственностью «Техмаш». Оно специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: почвообрабатывающие машины, части почвообрабатывающих машин, уборочные машины. Техника в том числе предназначена для экологизированного и органического земледелия, а многие технические решения не имеют аналогов не только в Беларуси, но и за рубежом.





За первое полугодие на предприятии произведено продукции в фактических отпускных ценах более чем на 7,6 млн белорусских рублей. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность продаж составила 13,5%. Экспорт продукции превысил 3 млн долларов. Технику поставляют в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан. На предприятии работают более 130 человек, средняя зарплата за месяц составляет — 1024 рублей.





В структуре предприятия по производству сельхозтехники есть еще и фирма по производству окон и дверей. Здесь помимо прочего выпускают стеклопакеты с деревянными рамами. Правда, эта продукция стоит дороже.









Президента попросили создать в Беларуси условия для более активного развития производства окон с деревянными рамами.





Александр Лукашенко обратил внимание и на тот факт, что такое производство окон возможно исключительно на местном сырье, а вопрос развития деревообработки как раз находится в центре внимания. Президент пообещал поддержку гендиректору ПООО «Техмаш» в развитии производства топливных пеллет.





— Мы договорились. Подбираешь завод, где логистика удобная и лес есть. И рынок будет. Я хочу посмотреть, как частник с начала до конца это сделает. И я тебе обеспечу поддержку, — сказал президент.