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Предприниматель: Азиатские магазины проверили, но главное обошли стороной

Мониторинг Госстандарта совершенно не решает проблему.

Инспекции Госстандарта за первое полугодие провели 249 мониторингов и проверок работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легпрома.

Как отметили в Госстандарте, предписания об изъятии из реализации небезопасных товаров, выявленных при мониторингах, данные магазины выполняют.

При этом данные магазины зачастую предпочитают заплатить установленные законодательством штрафы за иные нарушения и продолжать работать далее. Новая продукция ввозится ими практически с такими же нарушениями.

Итоги проверок «Салідарнасці» прокомментировал председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.


— Этот мониторинг совершенно не решает проблему. Ну, проверили этикетки, что-то сняли с реализации. Но основные моменты остались нерешенными, — говорит лидер предпринимателей. — Мы ведь говорили (в aдминистрации — С.) не только о Госстандарте. Мы говорили о вопросах налогообложения, о сокрытии налогов. Об официальном оформлении продавцов, о социальных выплатах. А об этом в итогах проверок — ни слова. Самое основное осталось за кадром — занижение выручки в десять раз, сокрытие налогов, недобросовестная конкуренция.

Об итогах мониторинга азиатских магазинов и путях решения проблем предприниматели будут говорить во время приближающегося форума, который пройдет в Минске 16 сентября, добавил Анатолий Шумченко.
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