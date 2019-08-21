Гродно закрывается Парк высоких технологий?

Екатерина Радюн, руководитель Образовательного центра Парка высоких технологий в Гродно, рассказала о том, что ждёт центр в ближайшем будущем. Как выяснил s13.ru, отдел регионального развития Парка высоких технологий по Гродненской области оптимизируется и переводится в Минск. ПВТ в Гродно продолжит работать, только управление будет вестись напрямую из Минска. Продолжит свою работу и Образовательный центр ПВТ, под эгидой которого находятся IT-Academy (Взрослая Академия) и ITeen Academy (Малая Академия), который наоборот на сегодняшний день расширяет свою деятельность.руководитель Образовательного центра Парка высоких технологий в Гродно, рассказала о том, что ждёт центр в ближайшем будущем.









«IT-Академия предлагает IT-образование всем желающим: тем, кто никогда не работал в сфере IT, но очень хочет найти себя, тем, кто хочет сменить профессию, новичкам, начинающим и тем специалистам, которые хотят получить дополнительные навыки и прокачать свои скилы. Для удобства обучения мы вводим и постоянно расширяем линейку дистанционных курсов, а также бесплатных курсов для тех, кто хочет получить базовые структурированные знания. Программы обучения направлены на то, чтобы предоставить качественное образование и помочь новичкам найти свою первую работу в IT. В ITeen Academy дети и подростки от 6 до 18 лет получают начальные знания в программировании, робототехнике, техномейкерстве, 3D-моделировании и дизайне. Для того чтобы подготовить детей к тому, что их будет ждать на курсах, мы регулярно проводим бесплатные мастер-классы, тренинги, а в учебное время посещаем крупные IT-компании Гродно, где дети общаются с настоящими специалистами сферы. Востребованность IT-специалистов в Беларуси сейчас очень высока, количество вакансий в IT-отрасли увеличивается даже по сравнению с 1-м кварталом этого года. По последним данным вузы и ссузы Гродненской области увеличивают набор абитуриентов на специальности в сфере информатизации и высоких технологий. Например, в ГрГУ им. Янки Купалы вводится специальность "компьютерная физика". В связи с этим Образовательный центр Парка высоких технологий в Гродно сейчас активно расширяется, увеличивается кабинетный фонд, растет число предлагаемых курсов и приходят новые преподаватели. В городе много IT-компаний, которые нуждаются в новых кадрах, заинтересованы в обучении и развитии своих сотрудников».





В 2017 и 2018 годах Образовательный центр ПВТ признан лидером в номинации «Образовательные курсы в IT-сфере №1» на международном фестивале-конкурсе «Выбор года». А в 2019 году были завоеваны две награды – «IT-курсы №1» и «Школа программирования для детей No1» на ежегодной премии «Номер один». По итогам 2018 года 81% выпускников, прошедших полный курс обучения и стажировку, были трудоустроены в различные компании-партнеры (свыше 500). Сейчас ведётся активный набор на курсы для взрослых и программы учебного года для детей и подростков.









Филиал Парка высоких технологий в Гродно открылся весной 2016 года. В центре Гродно на территории более 1,5 тысяч кв.м. появились как опытные IТ-специалисты, так и начинающие. В Гродненском ПВТ насчитывается двух десятков резидентов. Среди самых крупных – EPAM Systems, которая объединяет около 400 человек, INSTINCTOOLS, Itransition, IntexSoft, Exposit. Всего среди клиентов гродненских фирм – компании почти из 89 стран мира. И порядка 90 процентов производимого программного обеспечения идет на экспорт. Основные направления – США (более 40 процентов) и Западная Европа (почти 50 процентов).



