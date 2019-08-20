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Всемирный банк: Госпредприятия - главная проблема Беларуси. Их придется продать или закрыть

Улучшением бизнес-климата и ИТ-сектором невозможно обеспечить рост уровня жизни в Беларуси. Нужны структурные реформы.

Всемирный банк: Госпредприятия - главная проблема Беларуси. Их придется продать или закрыть
Такое мнение высказал глава Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в видеообращении к белорусскому народу, размещенном на сайте ВБ.

Повысить уровень жизни возможно только через структурные реформы. Прежние источники роста, такие как заимствования из-за рубежа, повышение цен на сырьевые товары, быстрый экономический рост в России, исчерпаны.


"Основной проблемой являются размер и неэффективность предприятий госсектора. В этом секторе работает почти половина занятых, но, к сожалению, неэффективность госпредприятий часто приводит к убыткам. И эти убытки обернулись долгами в банковском секторе. 

Власти брали кредиты за рубежом частично для того, чтобы покрывать убытки госпредприятий. Поэтому за последние 10 лет существенно вырос госдолг Беларуси", - поясняет Алекс Кремер.

Он напомнил о том, что поддержка госпредприятий оправданна только тогда, когда эти они предоставляют необходимые государственные услуги. Для того чтобы снизить потребность в бюджетных средствах, госпредприятия должны улучшить отчетность по результатам работы.

"Некоторые предприятия придется приватизировать по справедливым рыночным ценам. А некоторые, к сожалению, придется закрыть", - считает Алекс Кремер.

Источник: officelife
17:22 21/08/2019
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