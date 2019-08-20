Алекс Кремер в видеообращении к белорусскому народу, размещенном на сайте ВБ. Такое мнение высказал глава Всемирного банка в Беларусив видеообращении к белорусскому народу, размещенном на сайте ВБ.





Повысить уровень жизни возможно только через структурные реформы. Прежние источники роста, такие как заимствования из-за рубежа, повышение цен на сырьевые товары, быстрый экономический рост в России, исчерпаны.









"Основной проблемой являются размер и неэффективность предприятий госсектора. В этом секторе работает почти половина занятых, но, к сожалению, неэффективность госпредприятий часто приводит к убыткам. И эти убытки обернулись долгами в банковском секторе.





Власти брали кредиты за рубежом частично для того, чтобы покрывать убытки госпредприятий. Поэтому за последние 10 лет существенно вырос госдолг Беларуси", - поясняет Алекс Кремер.





Он напомнил о том, что поддержка госпредприятий оправданна только тогда, когда эти они предоставляют необходимые государственные услуги. Для того чтобы снизить потребность в бюджетных средствах, госпредприятия должны улучшить отчетность по результатам работы.





"Некоторые предприятия придется приватизировать по справедливым рыночным ценам. А некоторые, к сожалению, придется закрыть", - считает Алекс Кремер.