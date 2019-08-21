Напомним, что в качестве обвиняемых по делу проходят 20 обвиняемых (одного, который находится в больнице, вывели в отдельное производство), среди которых бывшие директора Брестского, Гомельского, Витебского, Гродненского РУП "Фармация".





Именно эти предприятия отвечали за функционирование государственной аптечной сети в своих областях. При этом в обязанности руководителей входило обеспечение государственных аптек качественными и оптимальными по цене лекарственными средствами.





Самая примечательная здесь фигура - бывший генеральный директор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий, отвечавший за всю государственную аптечную сеть страны. И хоть основная часть обвинений касается деятельности Вячеслава Гнития на посту директора Брестское РУП "Фармация", они все же наглядно демонстрируют, по какому принципу государственные аптеки Беларуси обеспечивались лекарствами.









Как следует из озвученных в суде сведений, обвиняемый договаривался с основными поставщиками о стабильной закупке лекарственных средств, за что периодически получал солидное вознаграждения. Так, например, от директора "Искамед" Сергея Шакутина, обвиняемый получал в среднем по 1,5 тыс. долларов за раз, а всего получил 15 тыс. долларов. И пусть Сергей Шакутин категорически не признает свою вину и отрицает факты передачи денег, сам Вячеслав Гнитий признал обвинение в полном объеме.





Среди поставщиков лекарств за взятки значится и ООО "Витфарммаркет", которая управляет холдингом "Аптека Групп". Председатель совета директоров холдинга Леонид Томчин, занимающий 33 позицию в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, также находится на скамье подсудимых по обвинению в даче взяток. Рядом с ним сидит также исполнительный директор компании Роман Альтшулер. Согласно данным следствия, от данных лиц Вячеслав Гнитий получил 17 тыс. долларов, за поставки лекарственных средств.





Представляя государственную аптечную сеть Вячеслав Гнитий брал деньги не только с поставщиков, но и с производителей. Так, в обвинении фигурирует ООО "Фармтехнология", которое выпускает более 150 наименований лекарственных средств, а также другие производители.





Самое примечательное из всего этого то, что поставки лекарств производились по процедуре закупки из одного источника, то есть без конкурса. При этом, как следует из озвученного обвинения, вопрос цены с поставщиками и производителями вообще не обсуждался. Лекарства брали по той цене, по какой давали, то есть накручивали столько, сколько совесть позволяла и размер передаваемой взятки.





Брестское РУП "Фармация" Вячеслав Гнитий возглавлял 10 лет, и его "успешная" деятельность на данном посту стала основанием для назначения генеральным директором РУП "Белфармация". И назначение это произошло несмотря на то, что фактически всем игрокам рынка было прекрасно известно, по какой схеме Гнитий закупает лекарства.









Аналогичным образом производили закупки лекарственных средств директор Гомельское РУП "Фармация" Наталья Судакова, директор Гродненского РУП "Фармация" Андрей Щука и директор Витебского РУП "Фармация" Екатерина Шнитко.





Правда, размах у них был намного меньше, чем у Вячеслава Гнития. Наверное поэтому, именно его и выдвинули на повышение, что косвенно доказывает факт существования в Беларуси коррупционного лоббирования назначений на высокие должности.





Но главное все же в том, что КГБ удалось ответить на вопрос, который в последнее время волновал очень многих. Почему в Беларуси некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже, чем в соседних странах?





Ответ до банальности прост и был очевиден с самого начала. Просто на этом наживались очень многие. За счет больных людей.