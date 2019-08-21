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Белорусский рубль снова подешевел

Торги в среду 21 августа завершились девальвацией белорусского рубля к евро и российскому рублю, значение валютной корзины выросло сразу на 0,27%.

Курс доллара опустился всего на 0,0018 рубля до 2,0566 BYN/USD. Американец подешевел после четырёх дней роста.

Курс евро подрос всего на 0,0007 BYN до 2,2810 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0192 BYN до 3,1056 BYN/100 RUB. Российская валюта дорожает уже второй день подряд, а за предыдущие 14 торгов рубль РФ рухнул суммарно на 0,1278 BYN.


Россия

Центробанк России существенно  укрепил рубль РФ к иностранным валютам расчётами на завтра:

курс доллара обвалился на 52 копейки до 66,2630 российских рублей;
курс евро упал на 48 копеек до 73,4989 российских рублей.

Источник: select.by
14:21 21/08/2019
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