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По щучьему веленью: Лукашенко приказал собрать урожай не менее 9 млн тонн

Александр Лукашенко считает, что в текущем году аграрии должны собрать не менее 9 млн тонн зерна.

"9 млн т. зерна (урожая, включая кукурузу и рапс) - это нижний ваш предел", - сказал Лукашенко в среду во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области.

При этом он подчеркнул, что "надо действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой". 

По его словам, где-то в зависимости от местных потребностей лучше заложить зеленую массу кукурузы на силос, а где-то - заготовить зерно. "Никакого давления быть не должно. Люди должны на местах определиться с учетом потребности области. Смотрите по тактике", - отметил он.

Как сообщалось, по состоянию на 21 августа в Беларуси осталось убрать менее 10% зерновых, намолочено почти 6,2 млн тонн (без кукурузы, гречихи, проса).

По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. В 2017 году - около 8 млн тонн.


Источник: interfax.by
13:27 21/08/2019
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