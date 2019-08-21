"9 млн т. зерна (урожая, включая кукурузу и рапс) - это нижний ваш предел", - сказал Лукашенко в среду во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области.





При этом он подчеркнул, что "надо действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой".





По его словам, где-то в зависимости от местных потребностей лучше заложить зеленую массу кукурузы на силос, а где-то - заготовить зерно. "Никакого давления быть не должно. Люди должны на местах определиться с учетом потребности области. Смотрите по тактике", - отметил он.





Как сообщалось, по состоянию на 21 августа в Беларуси осталось убрать менее 10% зерновых, намолочено почти 6,2 млн тонн (без кукурузы, гречихи, проса).





По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. В 2017 году - около 8 млн тонн.



