Банки снова снижают проценты по кредитам населению

В частности, средняя ставка по новым кредитам населению на срок до 1 года в июле составила 8,92% годовых против 9,33% в июне. А аналогичная ставка по долгосрочным кредитам сократилась до 11,37% годовых с 11,75% в июне.





Ставки по рублевым депозитам физических лиц в июле также снизились, однако не столь значительно. А именно, средняя ставка по вкладам на срок до 1 года сократилась до 8,91% годовых с 9,03% в июне.





При этом ставки по краткосрочным рублевым депозитам практически сравнялись со ставками по краткосрочным кредитам. А по долгосрочным депозитам проценты оказались даже выше, чем по аналогичным кредитам. В июле средняя ставка по таким вкладам почти не изменилась по сравнению с июнем, опустившись всего на 0,01% — до 12,61%.





При этом в июле довольно существенно увеличились проценты по рублевым депозитам физических лиц до востребования: до 0,47% с 0,36% годовых в июне.





Проценты по рублевым кредитам юридических лиц в июле менялись разнонаправленно. Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года выросла до 11,44% годовых с 11,34% в июне. Однако аналогичная ставка по новым кредитам на срок свыше 1 года опустилась до 10,74% годовых с 10,77% годовых.









Проценты по рублевым депозитам предприятий в июле менялись примерно так же, как и по кредитам. А именно, средняя ставка по новым депозитам на срок до 1 года выросла до 7,88% годовых с 7,71% в июне. А средняя ставка по новым долгосрочным депозитам снизилась до 10,11% годовых с 10,6% в июне. Ставка по депозитам юридических лиц до востребования осталась в июле без изменения и составила 3%.





Снижение ставок по кредитам и депозитам в белорусских банках в июле вызвано, скорее всего, избытком рублевой ликвидности в банковской системе РБ. В августе снижение, по-видимому, ускорится в связи с уменьшением ставки рефинансирования Нацбанка с 14 августа до 9,5% годовых с 10%.