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Микросеть магазинов "Вкусный" в Минске банкротится

Небольшая минская сеть продовольственных магазинов «Вкусный» банкротится. Открыто конкурсное производство в отношении компании «Мясная мануфактура», которая управляет этими магазинами.

Сумма долга в решении экономического суда не указывается.

На данный момент в Торговом реестре числятся два магазина сети. Еще два были закрыты в 2016-м и 2017 году.

Это не первая мелкая сеть, которая закрывается или поглощается более крупной. Напомним, что число точек такой компании, как «Евроторг», продолжает расти на этом фоне. В этом году сеть магазинов достигла 1 тыс.
Officelife.media
11:19 21/08/2019
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