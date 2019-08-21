Микросеть магазинов "Вкусный" в Минске банкротится

Сумма долга в решении экономического суда не указывается.





На данный момент в Торговом реестре числятся два магазина сети. Еще два были закрыты в 2016-м и 2017 году.





Это не первая мелкая сеть, которая закрывается или поглощается более крупной. Напомним, что число точек такой компании, как «Евроторг», продолжает расти на этом фоне. В этом году сеть магазинов достигла 1 тыс.