Вам обломилось наследство: как его получить и сколько это стоит?

В случае если человек ушел из жизни и не оставил завещания, имущество перейдёт к его наследникам по закону в порядке очередности. Myfin.by выяснил, кто является наследником по закону, какие бывают очереди наследников и как переоформить имущество на себя.





Что входит в состав наследства

Статья 1031 Гражданского кодекса определяет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если иное не вытекает из законодательства.





Наследование осуществляется по завещанию и закону. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных законодательством.





В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.





Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:





- права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;





- право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;





- права и обязанности по алиментным обязательствам;





- права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

личные неимущественные права, не связанные с имущественными.









Наследники по закону или по завещанию?

Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (днем открытия наследства признается день смерти наследодателя).





Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Таким образом, гражданин может завещать свое имущество любому юридическому лицу, в также стране, городу Минску и т.д.





Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание должно быть обязательно нотариально удостоверено. Нотариальный тариф за удостоверение завещания составляет 25 рублей 50 копеек (для пенсионеров, инвалидов I, II групп действует льгота – 12 рублей 75 копеек).





Для удостоверения завещания необходимо обратиться в нотариальную контору или нотариальное бюро с паспортом и, если имеются льготы, пенсионным удостоверением или удостоверением инвалида.





Гражданский кодекс устанавливает, что наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по закону второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя.





При отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди наследниками по закону третьей очереди являются дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. При отсутствии у умершего наследников первой, второй и третьей очереди наследниками по закону четвертой очереди являются дяди и тети наследодателя.





Таким образом, наследниками являются лица, указанные в завещании, а при отсутствии завещания – близкие родственники в порядке очередности.









Сколько стоит вступить в права наследия

Для оформления наследственных прав наследники должны обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства умершего не позднее шести месяцев со дня смерти наследодателя.





Для открытия наследства необходимы следующие документы:





- оригинал и копия свидетельства о смерти;





- паспорт наследника;





- документы, подтверждающие родство с умершим (ими могут быть свидетельство о рождении, о браке, о перемене фамилии и др.);





- документы на наследственное имущество (технический паспорт и свидетельство о государственной регистрации квартиры, договор купли-продажи квартиры, данные о счетах в банке и др.)





При отсутствии необходимых документов нотариус может самостоятельно запросить их в соответствующих органах.





Нотариальный тариф за подачу заявления о вступлении в наследство составляет 25 рублей 50 копеек, один запрос нотариуса обойдется в 5 рублей 10 копеек. Таким образом, при первом обращении к нотариусу необходимо иметь при себе около 40-50 рублей.





Когда все документы по наследственному делу будут готовы, нотариус вышлет наследнику по почте уведомление о возможности получить свидетельство о праве на наследство, на основании которого можно переоформить имущество на себя. Такое свидетельство стоит 25 рублей 50 копеек.