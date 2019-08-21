«В прошлый понедельник, 12 августа, у Стуканова прошли обыски. Он задержан. Разработкой юриста занимался Департамент финансовых расследований КГК», — рассказал собеседник.





Другой источник отметил, что Стуканова подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. «Соответственно бизнесменам, с его помощью уходившим от налогов, грозит 243-я статья. А услугами его пользовались многие компании, в том числе известные», — пояснил он.





Игорь Стуканов окончил Донецкое Высшее военно-политическое училище и юридический факультет Академии управления при президенте. В юридической фирме «Коллегия» с 2000 года.



