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Силовики взялись за «главного по офшорам», спеца по «международному корпоративному структурированию»

Управляющий партнер юрфирмы «Коллегия» Игорь Стуканов задержан сотрудниками правоохранительных органов еще 12 августа. На сайте компании Стуканов позиционирует себя как «ведущий специалист в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования». Собеседники TUT.BY отзываются о нем как об одном из самых известных на рынке специалистов по офшорам.

«В прошлый понедельник, 12 августа, у Стуканова прошли обыски. Он задержан. Разработкой юриста занимался Департамент финансовых расследований КГК», — рассказал собеседник.

Другой источник отметил, что Стуканова подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. «Соответственно бизнесменам, с его помощью уходившим от налогов, грозит 243-я статья. А услугами его пользовались многие компании, в том числе известные», — пояснил он.

Игорь Стуканов окончил Донецкое Высшее военно-политическое училище и юридический факультет Академии управления при президенте. В юридической фирме «Коллегия» с 2000 года.

09:45 21/08/2019
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