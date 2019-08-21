«Милавица» выплатит акционерам почти $1,4 млн

СП ЗАО «Милавица» (бренд женского белья MILAVITSA) выплатит акционерам очередные дивиденды. На одну акцию будет по 300 рублей, а всего — более 2,8 млн. Ранее в этом году назначалась более внушительная сумма за акцию — по 500 рублей, а в целом — более 4,7 млн.

Напомним, что компания входит в международную Silvano Fashion Group. Головной офис группы находится в Эстонии. По данным за первый квартал 2019 года, Silvano владеет «Милавицей» на 84,96%. Другие белорусские активы группы — компании Gimil (100%), «Юнона» (58.33%), «Балтспед логистик» (50%), «Сильвано Фешн» (100%).

