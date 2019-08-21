«По нашему мнению, планируемая система мер приведет к серьезному удорожанию продукции, упакованной в потребительскую тару из стекла, пластмассы, металла», — сказал Рощупкин.





Он обращает внимание на то, что разработчики депозитной системы указывали в различных проектах указа различные показатели: например, расчеты на одну пластиковую бутылку: 20 копеек — сумма депозита; 7 копеек, 4 копейки, 3 копейки — платеж Управляющей организации депозитной системы на функционирование системы. «И это при средней стоимости бутылки напитка в пластиковой упаковке на полке торгового объекта — 1 рубль! Это значит, что в первоначальных расчетах ошиблись более чем в 2 раза», — подчеркивает собеседник.





При этом производители и импортеры будут продолжать уплачивать сбор оператору вторичных материальных ресурсов по указу № 313. Без прозрачного экономического анализа, в том числе последствий введения депозитной системы на общий рост цен, экономическое положение производителей, поведение потребителей и иные аспекты, не представляется возможным анализировать представленные документы, тем более говорить об эффективности депозитной системы, считает эксперт.





Как отмечает участник рынка, мировой опыт подтверждает, что подобная система сбора — самая дорогая из всех существующих. В Беларуси нет своих тароматов с выдачей наличных денег или подтверждающих документов с определенной степенью защиты. Значит такие автоматы будут закупать за рубежом. Ориентировочная стоимость одного устройства — 15−30 тысяч евро, а массовые закупки отрицательно повлияют на внешнеэкономическое сальдо страны, вырастет импорт.





Есть вопросы и к установлению обязанности предприятий торговли организовать в магазинах пункты по приему тары. Проблема не только в отсутствии свободного места, но и в том, что пластмассовая тара — это легко воспламеняемый материал, для хранения которого необходимо обеспечение специальных правил пожарной безопасности и создание системы пожаротушения.





Рощупкин обращает внимание на то, что из проекта не понятно, как управляющая организация будет использовать сырье, полученное в результате сбора отходов, при том, что доходы от его реализации планируется направлять на удешевление стоимости работы системы. Для повышения эффективности системы можно предусмотреть возможность изменения в том числе технических нормативных актов, которые сегодня ограничивают использование вторсырья для производства тары для пищевых продуктов (к примеру, запрещенная сегодня технология bottle-to-bottle).





Участники рынка также отмечают, что существенное количество товаров в упаковке выведено из поля действия проекта указа, например, молочные продукты.





Не убедительными считает он и некоторые элементы финансово-экономического обоснования системы. К примеру, указывается на рост доходов государства за счет подоходного налога, который должен образоваться благодаря образованию 1500 дополнительных рабочих мест, хотя очевидно, что создание новых рабочих мест — вовсе не основная задача системы. «Важнейшим показателем должна быть эффективность работы системы — отношение процента возврата тары к стоимости участия».





Рощупкин обращает внимание на то, что увеличение стоимости безалкогольных напитков и питьевых вод на 1% приводит к уменьшению реализации на 1%, что снизит налоговые поступления как от производителей и поставщиков, так и от предприятий торговли. «Так же не учтены потери бюджета в части уменьшения налога на прибыль от производителей (поставщиков), за счёт увеличения себестоимости товаров», — добавляет он.



